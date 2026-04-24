Fino a 10 TB online con i piani Lifetime di pCloud

Piani Lifetime disponibili

pCloud propone tre piani a vita pensati per esigenze diverse. Il piano Premium 500 GB costa 199 euro invece di 299 euro e include 500 GB di spazio cloud e 500 GB di traffico per link condivisi. Il piano Premium Plus 2 TB costa 399 euro invece di 599 euro e offre 2 TB di spazio e 2 TB di traffico link condiviso. Per chi ha bisogno di molto più spazio, il piano Ultra 10 TB è disponibile a 1190 euro invece di 1890 euro, con 10 TB di archiviazione e 2 TB di traffico per link condivisi. I prezzi sono finali e non prevedono spese nascoste. Inoltre, è disponibile una garanzia soddisfatti o rimborsati di 14 giorni, mentre i pagamenti sono protetti con crittografia SSL a 256 bit.

Sicurezza e privacy

Una delle caratteristiche centrali di pCloud è la protezione dei dati. Il servizio archivia i file in data center certificati e li protegge con canali TLS/SSL e crittografia AES a 256 bit. A questo si aggiunge il riferimento alle leggi svizzere sulla privacy, un elemento importante per chi cerca maggiore tutela nella gestione dei propri contenuti digitali.

Gestione file e backup

pCloud permette di caricare file di qualsiasi dimensione senza limiti di velocità di trasferimento. Gli utenti possono recuperare dati eliminati fino a 30 giorni prima e ripristinare versioni precedenti dei file, una funzione utile in caso di modifiche accidentali o cancellazioni indesiderate. Il servizio consente anche di effettuare backup della galleria dello smartphone e dei file del desktop, mantenendo i contenuti sincronizzati su più dispositivi. È possibile accedere ai file anche offline e sincronizzarli successivamente.

Condivisione e contenuti multimediali

pCloud offre strumenti pratici per collaborare e condividere file. I link possono essere protetti da password, le cartelle possono essere condivise con altri utenti e le richieste file permettono di raccogliere contenuti in modo semplice. Per chi conserva musica e video nel cloud, pCloud include anche un lettore multimediale integrato, utile per guardare video o ascoltare brani direttamente online, senza dover scaricare tutto sul dispositivo. Per conoscere l'offerta completa di pCloud clicca qui.