Fineco: sei ancora in tempo per avere 12 mesi a canone zero

Fineco rientra tra le banche italiane più innovative degli ultimi vent'anni. In passato fu tra le prime a intuire le potenzialità della banca online, anticipando la folta concorrenza. E oggi, a conferma del suo DNA, continua a offrire servizi che altre banche proporranno soltanto tra un paio d'anni.

Se sei alla ricerca di un nuovo conto online, l'ultima offerta di Fineco è di quelle da cogliere al volo: se apri un conto corrente entro il 30 giugno, riceverai in regalo 12 mesi di canone. La procedura online è semplice e veloce, sono sufficienti meno di cinque minuti.

Fineco: il regalo per i nuovi clienti

La richiesta di apertura del conto Fineco va effettuata tramite la pagina iniziale del sito. Collegati alla home page tramite i link che vedi qui sopra (puoi cliccare comodamente anche sul bottone) e premi sul pulsante Apri il Conto. Nella nuova pagina troverai tutto l'occorrente che ti serve per completare la procedura con successo. Non hai bisogno di altro se non di un documento di riconoscimento in corso di validità, il tuo numero di telefono, la residenza italiana e la maggiore età.

Alcune delle innovazioni di Fineco che non troverai in altre banche? C'è ad esempio il servizio Fineco Pay, che ti consente di inviare o raccogliere denaro via WhatsApp o SMS in tempo reale e senza la necessità di IBAN. Una genialata di Fineco, che ti viene in aiuto per dividere la spesa al ristorante oppure per una raccolta di denaro in vista di un regalo di compleanno. L'altra genialata è il Prelievo Smart presso tutti gli ATM UniCredit: entri e senza usare né la carta né il PIN puoi prelevare la somma di denaro che vuoi soltanto usando l'app Fineco installata sul tuo telefono.

Mancano ancora 15 giorni al 30 giugno, ma due settimane volano, soprattutto in estate. Non ritardare sempre a domani le cose importanti, apri la pagina di Fineco da questa pagina e completa l'attivazione del conto così da ricevere 12 mesi di canone a costo zero.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Il presente sito e tutti i suoi collaboratori non sono responsabili né devono essere ritenuti responsabili per eventuali perdite o danni commerciali subiti avendo fatto affidamento sulle informazioni contenute su questo sito. I dati contenuti in questo sito non sono necessariamente forniti in tempo reale e non sono necessariamente accurati. Tutti i riferimenti a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all'acquisto dei prodotti o servizi menzionati. Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo. Fineco non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la completezza delle informazioni riportate in questo sito. Per ulteriori informazioni su Fineco visita il sito www.finecobank.com