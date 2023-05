Fineco propone tanti vantaggi e condizioni agevolate per gli under 30

Qual è la banca italiana che nel 2022 si è guadagnata la palma d'oro direttamente da Forbes? È Fineco, che da quel momento è entrata a far parte di diritto tra le migliori banche al mondo. Davvero un ottimo risultato, ottenuto grazie - soprattutto - ai antaggi e servizi che la fintech offre ai propri clienti. A partire da quelli dedicati ai più giovani: di cosa parliamo? Ecco i principali vantaggi dedicati agli under 30 proposti da Fineco. Ti ricordiamo, inoltre, che tutti i nuovi clienti potranno ottenere dodici mesi di canone completamente gratuiti, senza limiti di età.

Tutti i vantaggi Fineco per i più giovani

Quello che Fineco offre ai suoi clienti under 30 non è un "conto giovani", ma bensì un conto Fineco completo con i servizi di sempre, a condizioni agevolate. Per cui avrai sempre un conto miltivaluta senza commissioni, carta di debito, prelievi e bonifici gratuiti, MAV, RAV, bollo auto, utenze e molto altro, oltre all'accesso all'applicazione.

Innanzitutto, fino ai 30 anni il canone è completamente azzerato. I titolari giovani potranno inoltre accedere a condizioni vantaggiose per investire, per guardare più serenamente al futuro. Ecco i principali vantaggi:

Azioni e ETF Italia a 2,95€ : scegli tra migliaia di azioni e ETF e costruisci nel tempo il portafoglio che desideri;

: scegli tra migliaia di azioni e ETF e costruisci nel tempo il portafoglio che desideri; I mercati USA a 3,95$ , risparmia fino al 70% sulle commissioni quando investi in aziende quotate sui principali listini americani come Nasdaq, Amex e il NYSE;

, risparmia fino al 70% sulle commissioni quando investi in aziende quotate sui principali listini americani come Nasdaq, Amex e il NYSE; Cambia 20 Valute a zero commissioni, solo spread con il servizio gratuito Multicurrency operi direttamente nelle principali valute mondiali senza commissioni di cambio;

a zero commissioni, solo spread con il servizio gratuito Multicurrency operi direttamente nelle principali valute mondiali senza commissioni di cambio; PAC in ETF a zero costi mensili. Costruisci il tuo Piano di Accumulo in ETF investendo piccole somme ogni mese a zero costi mensili applicati da Fineco;

Costruisci il tuo Portafoglio Fondi e scegli tra i migliori asset manager internazionali. Dal 1° febbraio 2022 i diritti fissi per le prime sottoscrizioni/rate successive/versamenti aggiuntivi dei PAC in Sicav sono azzerati;

Fineco Card Debit gratuita: paghi e prelevi in tutto il mondo con la carta contactless inclusa nel conto. La usi anche online o tramite wallet e personalizzi limiti e massimali secondo le tue esigenze.

Fineco, inoltre, applica automaticamente e senza spese aggiuntive il Regime Fiscale Amministrato. Ciò significa che si occupa di calcolare, dichiarare e versare le imposte generate dalla tua attività di trading. Così non dovrai più preoccuparti di nulla, né rischi sanzioni dall'Agenzia delle Entrate, per concentrarti completamente sui tuoi investimenti.

Dopo i 30 anni? Se ricorrono determinate condizioni, specifica Fineco, potrai continuare ad azzerare il canone mensile. Intanto puoi approfittarne per dodici mesi, grazie alla promozione in corso dedicata ai nuovi clienti: apri qui il tuo conto Fineco per ottenere tutti i vantaggi che ha da offrirti, che tu sia under oppure over 30.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.