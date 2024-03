Fineco: la tua banca digitale senza costi per 12 mesi

Con il conto Fineco, puoi gestire le tue finanze in modo semplice e ovunque ti trovi usando lo smartphone. Puoi accedere a tantissimi vantaggi e funzione. E se apri il conto online entro il 12 aprile, con una procedura intuitiva, non paghi il canone per un anno intero.

Perché scegliere Fineco?

Fineco ridefinisce il concetto di banca, portando la gestione finanziaria nell'era digitale con soluzioni innovative e pratiche. Prelevare contanti senza carta? Facile, grazie alla funzione di prelievo con QR Code presso gli ATM UniCredit. Fare shopping senza portafoglio? Possibile, con la tecnologia Tap&Go che può trasformare il tuo smartphone o smartwatch in strumenti di pagamento veloci e sicuri.

Ma Fineco non si ferma qui. Con Fineco Pay, puoi dividere la spesa di una cena o fare un regalo in modo immediato e senza costi extra. Puoi effettuare bonifici istantanei in modo da spostare i tuoi soldi in pochi istanti, per transazioni rapide e sicure ovunque tu sia, direttamente dall'app Fineco.

Aprire il conto online è alla portata di tutti, basta visitare il visto e seguire le indicazioni. E se apri entro il 12 aprile non paghi il canone per 12 mesi. In più, se hai meno di 30 anni il canone rimane a zero fino al tuo trentesimo compleanno e hai piani di accumulo in EFT gratuiti. E se sei un esperto di trading, o vuoi diventarlo, grazie alla piattaforma FinecoX puoi accedere a 26 borse mondiali in un unico conto multivaluta.

Clicca sul pulsante qui sotto e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere diventando cliente Fineco, una delle prime banche che hanno fatto dell’online il loro punto di forza.

Utilizzando Fineco, non hai un solo un semplice conto corrente, ma una piattaforma che risponde alle tue esigenze con sicurezza e innovazione finanziaria. Visita il sito, richiedi più informazioni e preparati a scoprire una nuova dimensione del banking digitale.





