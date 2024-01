Fineco: la banca che ti offre zero spese per 12 mesi

La visione attuale del mondo è formata da tantissime immagini, ognuna con un significato proprio. Una di queste immagini simboleggia il mondo finanziario digitale, accessibile ormai anche da un dispositivo mobile.

Le app bancarie e l’home banking, d’altronde, sono due servizi online diffusissimi, offerti da tutti gli istituti bancari. Uno di questi è Fineco Bank, conosciutissimo a livello internazionale. Se apri il conto entro il 12 aprile 2024, il canone sarà a zero i primi 12 mesi.

Conto Fineco: un nuovo modo per entrare nel banking online

Fineco fa dell’innovazione il suo credo. Questo conto online ridefinisce la gestione finanziaria, e la trasforma in un'esperienza non convenzionale. Ogni transazione è più fluida, consentendo di gestire il proprio denaro come se fosse un gioco interattivo.

Uno dei manifesti di questa innovazione è Fineco Pay, che consente di trasferire il denaro con la stessa semplicità di inviare un messaggio, tutto tramite lo smartphone.

La sicurezza avanzata si deve alla crittografia e ai sistemi di monitoraggio in tempo reale che proteggono sia i dati degli utenti che il denaro.

Se vuoi conoscere tutti i vantaggi di Fineco, entra nella pagina ufficiale cliccando sul bottone qui sotto:

La procedura per aprire il conto è rapida e semplice, e avviene interamente online. Ricordati che se apri il conto entro il 12 aprile 2024, il primo anno non pagherai il canone. Non rinunciare alle proposte di conto innovative di Fineco, perché sarebbe un vero peccato!

