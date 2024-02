Fineco: inizia subito a fare trading con 50 ordini gratuiti

Vuoi fare trading ma non sai come iniziare? FinecoBank offre la possibilità di entrare in questo affascinante mondo senza rischiare grosso.

Se apri il conto Fineco, oltre a ottenere enormi vantaggi, potrai intraprendente la tua avventura nel trading anche da inesperto. Entriamo nei dettagli di seguito.

Fineco: 50 ordini gratuiti e canone annuale a zero

L’avventura nel trading con Fineco inizia con due vantaggi: canone zero per un anno e 50 ordini gratuiti. Non male, vero? Devi però aprire il conto entro il 12 aprile 2024. Se cercavi una grande opportunità, ecco che ti si presenta adesso!

La tecnologica piattaforma di Fineco ti consente di accedere a 26 borse internazionali dove potrai optare tra più di 20.000 strumenti finanziari.

Inoltre, fare trading con Fineco è vantaggioso per altri motivi: scambi di valute privi di commissioni. Dovrai soltanto pagare lo spread.

Chiamata FinecoX, la piattaforma è progettata in modo semplice per essere più intuitiva possibile. In questo modo, potrai esclusivamente concentrarti sui tuoi investimenti. C’è anche l’app mobile, quindi sarai libero di fare trading ovunque sei. Se hai bisogno di assistenza, poi, sappi che è totalmente gratuita.

Non ci sono costi nascosti, quindi non dovrai preoccuparti per il tuo portafoglio. Fineco non ti chiede neanche depositi minimi, così come costi di inattività o custodia. In quanto principiante nel mondo del trading, potrai avvalerti di tutorial e formazione gratuita, ma anche di un consulente personale.

Quanto detto finora, ti fa capire il vantaggio di iniziare a fare trading con Fineco. Se non vuoi lasciarti sfuggire questa opportunità, clicca sul bottone qui sotto e apri il conto!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Il presente sito e tutti i suoi collaboratori non sono responsabili né devono essere ritenuti responsabili per eventuali perdite o danni commerciali subiti avendo fatto affidamento sulle informazioni contenute su questo sito. I dati contenuti in questo sito non sono necessariamente forniti in tempo reale e non sono necessariamente accurati. Tutti i riferimenti a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all'acquisto dei prodotti o servizi menzionati. Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo. Fineco non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la completezza delle informazioni riportate in questo sito. Per ulteriori informazioni su Fineco visita il sito www.finecobank.com