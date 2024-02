Fineco: il conto con 12 mesi a canone zero

Se non ne puoi più di pagare il canone mensile del tuo conto corrente, abbiamo la soluzione: 12 mesi a canone zero se apri il conto Fineco online. Dimenticati dei costi per un anno intero e approfitta delle funzionalità che Fineco ha da offrirti.

Perché scegliere Conto Fineco

Non ti sei mai reso conto di quanto sarebbe comodo avere un conto corrente che ti offre tutto ciò di cui hai bisogno senza costi nascosti? La ricerca è finita: ecco cosa ti offre Fineco.

Una carta di debito completamente gratuita, perfetta per prelevare e pagare in ogni angolo del mondo;

completamente perfetta per prelevare e pagare in ogni angolo del mondo; Trasferimenti di denaro online e direttamente in filiale, senza alcuna commissione ;

; Soluzioni di pagamento rapide e senza intoppi tramite Apple Pay , Google Pay e Samsung Pay ;

, e ; La possibilità di automatizzare il pagamento delle bollette , dimenticandoti delle scadenze;

, dimenticandoti delle scadenze; Un servizio di trading online per investimenti sicuri;

per investimenti sicuri; Un supporto al cliente disponibile 24 ore su 24, pronto ad assisterti in ogni momento.

In più, aprendo il conto entro il 12 aprile 2024, oltre ai 12 mesi a canone zero sei libero da vincoli e obblighi. Puoi decidere di cambiare banca quando vuoi. Non serve attivare servizi aggiuntivi, questa libertà è disponibile per tutti.

E una volta trascorso il primo anno? Esistono una serie di metodi per continuare a tenere le spese del conto a zero. Tra i più comuni:

Accreditare il tuo stipendio o la pensione;

Fino ai 30 anni il canone è zero;

Effettuando almeno 48 operazioni di trading online all'anno;

Affidarsi a Fineco vuol dire scegliere una banca digitale all’avanguardia in Italia, una realtà solida, nata nel 1999 e che ha rinnovato profondamente il settore bancario attraverso soluzioni esclusivamente online. Quindi, se vuoi ridurre i costi bancari, vuoi un sistema bancario online semplice e intuitivo, e vuoi investire con sicurezza visita ora il sito Fineco e apri il conto.

