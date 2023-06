Fineco, gestisci le tue finanze in modo intelligente: 12 mesi azzerati

Fineco Bank, la piattaforma bancaria che si distingue per affidabilità ed efficienza, offre ai nuovi clienti un'opportunità imperdibile: apri il tuo conto entro settembre e beneficia di dodici mesi di canone a costo zero. Con un'ampia gamma di servizi finanziari e un'esperienza utente intuitiva, Fineco è la scelta ideale per gestire in modo intelligente le tue finanze personali.

Tutti i vantaggi

Con Fineco puoi accedere a tutti i servizi di cui hai bisogno in un unico luogo. Che tu sia interessato al trading online, all'investimento in azioni o fondi comuni, ai prestiti personali o ipotecari, alle assicurazioni o al risparmio, Fineco ha la soluzione perfetta per te. La piattaforma di Fineco è caratterizzata da strumenti all'avanguardia che rendono l'esperienza bancaria un vero piacere.

Grazie all'app mobile e al sito web user-friendly, potrai accedere ai servizi finanziari in qualsiasi momento e ovunque tu sia. Monitora il tuo conto, esegui operazioni, fai trading e gestisci i tuoi investimenti con facilità, grazie agli strumenti di analisi e ricerca avanzati. Ma quali sono i servizi concreti che puoi sperimentare con Fineco?

Versamenti self-service di contanti e assegni h24 senza costi aggiuntivi, bonifici gratuiti e illimitati in Italia ed estero verso 250 Paesi e in 20 valute diverse, possibilità di operare nelle principali borse mondiali e in moltissimi settori dal tuo conto multivaluta. Indici, materie prime, azioni, cross valutari o criptovalute: tutto a portata di mano con Fineco.

In poche parole, Fineco rappresenta la scelta perfetta per coloro che desiderano una piattaforma bancaria completa, versatile ed efficiente. Grazie alla sua vasta gamma di servizi, tecnologia all'avanguardia, costi competitivi e supporto clienti di qualità, Fineco semplifica la gestione delle tue finanze personali. Con un intero anno di canone a costo zero, non c'è mai stato un momento migliore per aprire il tuo conto Fineco.

