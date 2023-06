Fineco è il conto a zero spese: 12 mesi a canone zero

Fineco è il conto corrente che fa la differenza, offrendoti vantaggi e servizi che ti semplificano la vita finanziaria. E la buona notizia è che fino al 30 giugno 2023 puoi aprire un conto Fineco e godere di 12 mesi a canone zero.

Immagina di avere un conto corrente senza spese mensili, dove puoi gestire il tuo denaro in modo semplice e conveniente. Con Fineco, non avrai più bisogno di un portafoglio ingombrante. I servizi digitali ti permettono di svolgere le tue operazioni finanziarie in modo smart e veloce, direttamente dal tuo smartphone.

Conto Fineco: un conto e innumerevoli vantaggi

Hai bisogno di prelevare denaro? Con Prelievi Smart, puoi farlo senza carta, basta il QR Code nel tuo smartphone. E i pagamenti digitali diventano ancora più semplici con Tap&Go: appoggi il tuo smartphone o smartwatch al POS dei negozi e paghi in modo rapido e sicuro.

Con Fineco Pay, puoi scambiare denaro con i tuoi contatti in tempo reale e senza costi aggiuntivi, direttamente dall'app Fineco. E se hai bisogno di effettuare bonifici istantanei, Fineco ti permette di inviare e ricevere denaro in pochi secondi, anche dall'app.

La carta Fineco Visa Debit si adatta alle tue esigenze. Con Maxi Acquisto, puoi aumentare il massimale fino a 5.000 euro per un giorno, ideale per affrontare grandi spese in modo sicuro. Puoi personalizzare le abilitazioni della carta in tempo reale, gestendo i limiti di utilizzo online e geografici. E con Paga con una Foto, puoi pagare bollettini, multe e il Bollo Auto semplicemente scattando una foto dal tuo smartphone.

Ma Fineco non si limita solo a offrirti un conto corrente senza spese. Con il servizio Moneymap, puoi tenere sotto controllo le tue spese e gestire il tuo bilancio familiare in modo efficiente. MoneyMap categorizza automaticamente le tue entrate e uscite, aiutandoti a risparmiare con un budget personalizzato. Riceverai degli alert quando raggiungerai le soglie impostate, per tenere sempre il controllo delle tue finanze.

E le comodità continuano. Con Fineco, puoi effettuare versamenti self-service, versando contanti e assegni H24 e senza costi presso gli sportelli evoluti UniCredit. I bonifici nazionali sono gratuiti e illimitati, mentre quelli verso l'estero coprono 250 paesi e 20 valute diverse. E con i pagamenti online, puoi gestire tutto comodamente da casa, dal MAV al bollo auto, dalle utenze ai bollettini.

Vuoi una risposta rapida? L'assistenza Fineco è a tua disposizione 24/7, anche via SMS. E se hai bisogno di un Telepass, Fineco si occupa di tutto, collegandolo direttamente al tuo conto o alla tua carta.

Non perdere l'opportunità di aprire un conto Fineco e godere di 12 mesi a canone zero. Scegli la comodità, la sicurezza e i servizi innovativi offerti da Fineco e inizia a semplificare la tua vita finanziaria. Abbonati oggi stesso e scopri come gestire il tuo denaro in modo smart e senza costi nascosti. Fineco è il conto corrente che fa la differenza.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Il presente sito e tutti i suoi collaboratori non sono responsabili né devono essere ritenuti responsabili per eventuali perdite o danni commerciali subiti avendo fatto affidamento sulle informazioni contenute su questo sito. I dati contenuti in questo sito non sono necessariamente forniti in tempo reale e non sono necessariamente accurati. Tutti i riferimenti a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all'acquisto dei prodotti o servizi menzionati. Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo. Fineco non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la completezza delle informazioni riportate in questo sito. Per ulteriori informazioni su Fineco visita il sito www.finecobank.com