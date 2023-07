Fineco: come ottenere 12 mesi a canone zero in meno di 5 minuti

Fineco è una delle banche online più innovative d'Italia, nonché tra le più solide. Vanta infatti un CET1 del 20,39%, un valore nettamente superiore rispetto alla media nazionale che si attesta intorno al 12%. Perché è così importante questo parametro? Semplice, il CET1 è il valore che determina la solidità del patrimonio di una banca, significa dunque che Fineco è un istituto bancario solidissimo.

Ma c'è un altro motivo per scegliere Fineco: se apri un nuovo conto entro il 30 settembre, per i primi 12 mesi non paghi il canone, pur mantenendo tutti i vantaggi degli altri correntisti.

Conto online Fineco a canone zero per 12 mesi

Ecco tutto quello che devi fare per usufruire dell'offerta speciale: prima di tutto collegati alla pagina della promozione tramite questo indirizzo (verrai reindirizzato sul sito ufficiale di Fineco). Fatto questo, premi sul pulsante Apri il conto.

Ora non ti resta che compilare la procedura dal sito entro il 30 settembre e finalizzare l'apertura del conto entro e non oltre il 31 ottobre. Per riuscirci, bastano meno di cinque minuti (fai tutto online).

Come chiarito dal regolamento della promozione, non occorre inserire alcun tipo di codice promo, ma è sufficiente soltanto completare la procedura Apri il conto entro l'ultimo giorno del mese di settembre.

Oltre a non pagare il canone per il primo anno, usufruisci degli innumerevoli servizi offerti dal conto Fineco, tra cui l'identità digitale SPID, il prelievo senza carta presso gli ATM UniCredit, i pagamenti tramite Apple Pay e Google Pay, fino a quattro carte di pagamento e lo scambio di denaro senza l'IBAN grazie all'innovativo servizio Fineco Pay.

Vai alla pagina dedicata all'offerta, così da beneficiare del conto online Fineco a canone zero per i primi 12 mesi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Il presente sito e tutti i suoi collaboratori non sono responsabili né devono essere ritenuti responsabili per eventuali perdite o danni commerciali subiti avendo fatto affidamento sulle informazioni contenute su questo sito. I dati contenuti in questo sito non sono necessariamente forniti in tempo reale e non sono necessariamente accurati. Tutti i riferimenti a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all'acquisto dei prodotti o servizi menzionati. Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo. Fineco non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la completezza delle informazioni riportate in questo sito. Per ulteriori informazioni su Fineco visita il sito www.finecobank.com