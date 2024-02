Fineco: canone zero e tanti vantaggi per i nuovi utenti

Fineco offre una promozione imperdibile per i nuovi correntisti: 12 mesi di canone gratuito. Fineco è molto più di una semplice banca: è una piattaforma completa che offre una vasta gamma di servizi, dai conti correnti al trading, dagli investimenti alla consulenza finanziaria. Con un unico conto, puoi gestire tutte le tue esigenze finanziarie in modo semplice ed efficiente.

Fineco non è solo convenienza, ma anche innovazione. Con la sua ampia gamma di servizi digitali, rende la gestione delle tue finanze più semplice che mai. Ecco alcuni dei vantaggi che potrai sperimentare aprendo un conto Fineco:

L'offerta per ottenere 12 mesi di canone gratuito è valida per tutti i nuovi clienti che apriranno un conto Fineco entro il 12/04/2024. Tutto ciò che serve è: essere maggiorenni, avere una residenza italiana, un documento di riconoscimento e un dispositivo smartphone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Il presente sito e tutti i suoi collaboratori non sono responsabili né devono essere ritenuti responsabili per eventuali perdite o danni commerciali subiti avendo fatto affidamento sulle informazioni contenute su questo sito. I dati contenuti in questo sito non sono necessariamente forniti in tempo reale e non sono necessariamente accurati. Tutti i riferimenti a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all'acquisto dei prodotti o servizi menzionati. Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo. Fineco non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la completezza delle informazioni riportate in questo sito. Per ulteriori informazioni su Fineco visita il sito www.finecobank.com