Fineco: apri il conto online entro questa data per ottenere 12 mesi a canone zero

Il conto online Fineco è protagonista di una nuova promozione. Gli utenti che decidono di aprire un nuovo conto entro il 12 aprile di quest'anno, non pagano il canone per i primi dodici mesi. La richiesta di apertura del conto va presentata online tramite questa pagina del sito ufficiale.

Conto Fineco è il conto corrente online di FinecoBank che racchiude in un unico conto tanti servizi, in modo da aiutare a gestire i propri soldi con più semplicità. Tra i servizi disponibili, ce ne sono alcuni esclusivi, come ad esempio i prelievi senza carta e l'app Fineco Pay per scambiare denaro con i propri contatti senza conoscere il loro IBAN.

Conto online Fineco: canone zero per i primi 12 mesi se fai questo

Per beneficiare di 1 anno a canone zero occorre aprire un nuovo conto online Fineco tramite questa pagina dedicata entro il 12 aprile 2024. L'apertura del conto richiede pochi minuti: prima di iniziare, assicurati di avere con te un documento di riconoscimento valido, la maggiore età e un computer con una webcam integrata in modo da completare con successo l'identificazione tramite video.

Dopo l'apertura del conto riceverai una carta di debito VISA senza commissioni, con un massimale fino a 5.000 euro al mese. Volendo, puoi richiedere anche una carta di credito appartenente al circuito di pagamento VISA o Mastercard, una carta prepagata VISA o la Carta Gold World con protezione acquisti e polizza travel.

Approfitta ora della nuova promozione di Fineco per aprire l'innovativo conto online entro il 12 aprile di quest'anno e beneficiare così dei primi 12 mesi a canone zero.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Il presente sito e tutti i suoi collaboratori non sono responsabili né devono essere ritenuti responsabili per eventuali perdite o danni commerciali subiti avendo fatto affidamento sulle informazioni contenute su questo sito. I dati contenuti in questo sito non sono necessariamente forniti in tempo reale e non sono necessariamente accurati. Tutti i riferimenti a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all'acquisto dei prodotti o servizi menzionati. Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo. Fineco non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la completezza delle informazioni riportate in questo sito. Per ulteriori informazioni su Fineco visita il sito www.finecobank.com