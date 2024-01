Fineco: 5 motivi per cui potrebbe essere il conto più adatto a te

Sei un professionista nel campo dell'IT, sempre alla ricerca di soluzioni che semplifichino la tua vita professionale e personale? Il conto di Fineco Bank rappresenta la risposta alle tue esigenze, offrendoti una soluzione e che combina innovazione, versatilità e sicurezza.

I vantaggi di scegliere Fineco

Abbiamo raccolto 5 motivi per cui dovresti prendere in considerazione l'apertura di un conto Fineco.

Un mondo di servizi a portata di clic: con Fineco, hai a disposizione un'ampia scelta di carte di pagamento, tra cui credito, debito, ricaricabili e la prestigiosa Carta Gold World. Immagina la comodità di prelevare senza costi su circuito BANCOMAT per importi superiori a 99€ in Italia e di gestire versamenti di contanti e assegni in modo agile e veloce. Gestione finanziaria semplificata: la vita finanziaria si trasforma in un'esperienza fluida e intuitiva. Bonifici gratuiti, sia nazionali che internazionali, e una gestione semplificata di utenze, bollettini e tasse sono solo alcune delle comodità che ti aspettano. E con Fineco Pay, inviare o ricevere denaro diventa immediato e pratico, tramite SMS o WhatsApp, senza la necessità dell'IBAN. Tecnologia avanzata per la tua sicurezza: l'app, valutata con 4.5 stelle, ti offre un controllo totale sul tuo conto, sugli investimenti e sulle operazioni di trading. Il servizio MoneyMap è un valido strumento per monitorare e gestire il tuo budget. Condizioni vantaggiose e attenzione ai giovani: FinecoBank si distingue per le sue condizioni vantaggiose: nessun costo per i primi 12 mesi e poi solo 3,95€ al mese, importo che può anche essere azzerato. Per i giovani fino a 30 anni, il conto è completamente gratuito. Affidabilità e supporto a tua disposizione: con un servizio clienti attivo anche nel weekend, oltre 2.900 consulenti e più di 400 Fineco Center in Italia, FinecoBank garantisce un supporto costante. La banca si vanta di un indice di soddisfazione del cliente del 94% e si posiziona tra le istituzioni più solide in Italia con un CET1 del 24,7%.

Il conto corrente FinecoBank è la soluzione ideale per te che cerchi un servizio bancario all'altezza delle tue esigenze sia private che professionali. Apri oggi il tuo conto Fineco e inizia a vivere un'esperienza bancaria all'avanguardia, in perfetta sintonia con il tuo stile di vita digitale. Scopri di più e trasforma la tua gestione finanziaria con FinecoBank.

