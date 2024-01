Fine mercato tutelato: scopri le opportunità di Eni Plenitude

Con la fine del mercato tutelato sempre più vicina, è necessario informarsi sulle varie proposte del mercato libero. Con questo articolo vogliamo darti un accenno a ciò che può offrirti Eni Plenitude, con le sue offerte pensate per farti risparmiare sulla bolletta di luce e gas.

Eni Plenitude: le offerte per il mercato libero

Con il piano Fixa Time, avrai la tranquillità di prezzi fissi sui corrispettivi a consumo di luce e/o gas per ben 12 mesi. Sì, hai capito bene, dodici mesi di prezzo bloccato, mettendoti al riparo dalle imprevedibili fluttuazioni del mercato energetico. In più, se scegli di domiciliare il pagamento, ottieni un vantaggioso 5% di sconto. Ricorda che il totale della tua bolletta potrebbe variare ogni mese in base ai tuoi consumi, ma il prezzo fissato rimarrà costante.

Se preferisci un approccio più dinamico, Trend Casa è la scelta che fa per te. Con questa opzione, pagherai il prezzo all'ingrosso, con un piccolo contributo al consumo. Ma le buone notizie non finiscono qui: attivando la domiciliazione bancaria, potrai usufruire di uno sconto fino a 24 euro. Trend Casa ti offre prezzi allineati con l'andamento del mercato, garantendoti trasparenza e flessibilità.

In entrambi i casi, Eni Plenitude si impegna a fornire un servizio di alta qualità, mettendo al centro le tue esigenze energetiche. Non farti cogliere impreparato dalla fine del mercato tutelato, scegli la sicurezza di Fixa Time o l'adattabilità di Trend Casa.

