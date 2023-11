Fine mercato tutelato gas: scopri l'offerta NeN

Con la conclusione del mercato tutelato del gas, le famiglie e le imprese stanno cercando soluzioni affidabili e convenienti per le proprie forniture energetiche. In questo contesto, NeN Luce e Gas offre un'alternativa sicura per garantire la tranquillità energetica.

Per accogliere nuovi clienti nel suo servizio, NeN ha lanciato la promozione ScontoNeN. Chiunque decida di attivare una fornitura con NeN potrà beneficiare di uno sconto di 4€ al mese per i successivi 12 mesi, garantendo un risparmio di 48€ all'anno. Pur non rivoluzionando completamente il bilancio, questi risparmi possono senz'altro essere di grande utilità.

Come funziona NeN: rata mensile fissa

Con NeN, la gestione delle bollette energetiche diventa più semplice e trasparente. NeN calcola la spesa annuale stimata e la suddivide in 12 rate mensili fisse. Questo significa che ogni mese, i clienti riceveranno una fattura basata su questa rata. Alla fine dell'anno, NeN ricalcolerà il costo in base ai consumi effettivi e al prezzo delle materie prime.

NeN si impegna anche a semplificare il linguaggio tecnico e a fornire un servizio clienti accessibile per garantire la massima chiarezza e comodità.

La fine del mercato tutelato del gas non deve essere motivo di preoccupazione. NeN punta ad aiutare le famiglie e le imprese a gestire le proprie forniture energetiche in modo intelligente e conveniente. Non attendere ulteriori sviluppi, sfrutta l'offerta NeN e assicura la tua tranquillità energetica. Con la promozione ScontoNeN, risparmierai denaro e otterrai una fornitura energetica chiara e trasparente.

