Fine del Tutelato: passa ad Alperia e risparmia su luce e gas

Mancano ormai poche settimane al nuovo anno e, con l’arrivo del 2024, finirà per sempre il mercato tutelato in Italia (come previsto del decreto Milleproproghe dell’ormai ex governo Draghi). Ciò significa che dal 10 gennaio 2024, gli utenti domestici di gas, dovranno necessariamente passare al mercato libero. La stessa cosa accadrà il 1 aprile 2024 per gli utenti di luce elettrica. Questa novità riguarda i clienti non vulnerabili, ovvero chi non si trova in situazioni economiche svantaggiate. Se non sceglieranno un nuovo fornitore entro la fine del tutelato, questi avranno circa 6 mesi di tempo per farlo. In quel periodo verranno comunque affiliati alla fornitura di luce e gas del Servizio a Tutele Graduali di ARERA. Sei uno dei tanti clienti che dovranno trovare un nuovo servizio di luce e gas e desideri un’offerta economica e 100% green, Alperia è il fornitore che fa al caso tuo.

Alperia: scegli una fornitura di luce e gas green e sostenibile

Alperia produce energia da 120 anni, grazie alle sue centrali idroelettriche in Alto Adige. Si tratta di energia pulita e gas climaticamente neutro. L’offerta di Alperia può essere attivata online in pochi minuti. Dalla Home page del servizio basta cliccare su “Richiedi un preventivo”. Fatto ciò, ti basterà seguire le istruzioni. In primis dovrai scegliere la regione in cui si trova l’abitazione, poi dovrai inserire i tuoi consumi, la potenza in Kw, utilizzo della luce, ecc. Se non conosci esattamente i tuoi consumi, Alperia ti aiuterà a calcolarli ponendoti qualche semplice domanda. Una volta terminato il tutto, l’azienda ti mostrerà le sue proposte, come ad esempio Alperia Digital e Green Gas o Alperia Ecological e Green Gas. Il prezzo è indicizzato, con tasso di spread veramente conveniente (0,13 euro/Smc per il gas). Scegliendo Alperia luce e gas 100% green potrai far risparmiare all’ambiente fino a 125 alberi all’anno.

L'azienda propone soltanto prezzi chiari e trasparenti, senza sorprese nel contratto. Una volta attivata l’offerta, si occuperà di effettuare il passaggio dal tuo attuale fornitore, senza alcuna interruzione del servizio. Il contratto è a tempo indeterminato e può essere disattivato in qualsiasi momento. I costi di disattivazione sono di 23 euro + IVA e vengono addebitati nell’ultima bolletta. Passa subito al mercato libero e inizia a risparmiare con le offerte di Alperia per luce e gas.

