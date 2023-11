Fine del mercato tutelato: scopri l'offerta Eni Plenitude per Luce e Gas

Nessuna proroga: il mercato tutelato luce e gas terminerà nei prossimi mesi "costringendoti" quindi a rivolgerti al mercato libero. Puoi anticipare i tempi con Eni Plenitude scoprendo subito la migliore offerta luce e gas a te riservata con Trend Casa FineTutela: una promozione pensata appositamente per questa occasione.

Eni Plenitude: come funziona l'offerta luce e gas per il mercato libero

Con Trend Casa FineTutela puoi dire addio alle preoccupazioni legate al Mercato Tutelato e abbracciare un'offerta dinamica che si allinea all'andamento del mercato dell'energia. Risparmi fino a 144€ sui costi di commercializzazione e vendita attivando sia la luce che il gas con questa proposta vantaggiosa.

Il prezzo variabile, che tiene conto sia del prezzo all'ingrosso che di un contributo al consumo, offre trasparenza e flessibilità. Nel mese scorso, il corrispettivo per la luce è stato di 0,157 €/kWh, mentre per il gas si è attestato a 0,568 €/Smc. Tieni presente che il prezzo futuro è legato all'andamento dei mercati energetici e può variare.

Hai tempo fino al 31 dicembre 2023 per prendere una decisione importante. Potrai passare al mercato libero con Eni Plenitude o scegliere un altro fornitore. Se non effettui una scelta specifica, dal 1° gennaio 2024 ti verranno applicate le condizioni economiche di un'offerta Placet, garantendo continuità nella tua fornitura senza alcuna interruzione.

Ma tu non perdere l'occasione di essere protagonista delle tue scelte energetiche. Scopri l'offerta Eni Plenitude per Luce e Gas e preparati a vivere un'esperienza di fornitura energetica più vantaggiosa e su misura per le tue esigenze.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.