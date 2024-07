Find My Device: superati i 500 milioni di download da Google Play

L'app "Find My Device" ha raggiunto un traguardo significativo, superando i 500 milioni di download sul Google Play Store. Questo successo è avvenuto in un periodo di crescente interesse per i network e i tracker per dispositivi smart, sottolineando l'importanza e l'affidabilità di questa applicazione per gli utenti Android.

Lanciata l'11 dicembre 2013, l'app ha mantenuto per anni un design semplice con una palette di colori verde e bianco. Tuttavia, all'inizio del 2023, Google ha introdotto un significativo restyling grafico, adottando il design Material You, che include anche un tema scuro. Questo aggiornamento ha sostituito l'interfaccia utente basata sulla mappa con un layout che presenta una fila di dispositivi nella parte superiore. Ora, gli utenti sono accolti da un elenco semplice e intuitivo dei loro dispositivi, un design che si riflette anche sul sito web dedicato google.com/android/find.

Oltre a fornire la posizione e lo stato di dispositivi come smartphone Android, tablet, smartwatch Wear OS, cuffie Fast Pair e tracker sulla mappa, l'app offre una serie di funzionalità aggiuntive. Gli utenti possono riprodurre un suono sul dispositivo, bloccarlo, aggiungere un messaggio personalizzato o cancellare i dati dei dispositivi collegati al loro account Google.

Un restyling totale per un nuovo utilizzo

Il layout è progettato per essere intuitivo, anche se ci sono alcune aree di miglioramento, come il problema delle icone mancanti di alcuni dispositivi. In questi casi, invece di visualizzare l'immagine reale del dispositivo (presa dalla Google Play Console), viene mostrato un'icona generica di un telefono.

Verso la fine del 2023, Google ha aggiornato anche il logo dell'app, passando da una combinazione di verde e bianco a un'icona a quattro colori ispirata a un radar. Questo aggiornamento visivo riflette l'evoluzione continua dell'app per mantenersi al passo con le esigenze degli utenti.

È importante notare che per configurare la rete FMD o i tracker non si utilizza direttamente l'app "Find My Device", ma i servizi di Google Play e la schermata di Fast Pair. Questa integrazione facilita la configurazione e l'utilizzo dei dispositivi, rendendo "Find My Device" una soluzione completa per la gestione della sicurezza dei dispositivi Android.