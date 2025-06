Finanze sotto controllo da settembre: con Engie blocchi le spese di luce e gas per 12 mesi

L’estate è fatta per rilassarsi, non per pensare alle bollette. Ecco perché ora che sei in modalità vacanza, potresti cogliere il momento perfetto per fare una scelta intelligente per il tuo ritorno alla realtà: bloccare oggi il prezzo di luce e gas per 12 mesi con Engie.

Sì, proprio così: mentre tu ti godi il mare, un’escursione in montagna o un gelato in piazza, Engie ti permette di mettere al sicuro il tuo budget domestico per l’autunno e l’inverno. Niente rincari improvvisi, niente sorprese nella cassetta della posta, solo energia trasparente e sostenibile. Così a settembre puoi dedicarti a nuovi progetti - scuola, lavoro, spese familiari - senza stress.

Pianifica ora, risparmia tutto l’anno

Con l’offerta Energia PuntoFisso di Engie, hai la certezza di un prezzo bloccato per 12 mesi. Ecco cosa include:

Energia elettrica:

Prezzo monorario: 0,1243 €/kWh

Prezzo a fasce orarie:

-F1: 0,1315 €/kWh

-F2: 0,1387 €/kWh

-F3: 0,1213 €/kWh

Quota fissa: 6 €/mese

Gas naturale:

Prezzo: 0,46 €/smc

Quota fissa: 6 €/mese + 0,00795 €/smc

Tutta l’energia elettrica è 100% green, proveniente da fonti rinnovabili certificate - perfetta se vuoi rendere sostenibile anche il tuo rientro dalle ferie.

Attivazione 100% digitale : niente tecnici, niente cambi al contatore, zero complicazioni.

Assistenza anche via WhatsApp : basta un messaggio per avere supporto.

Zero costi iniziali : non devi anticipare nulla.

Bollette smart: arrivano via e-mail, si consultano via app e si pagano in automatico se vuoi.

Quando tornerai alla routine di settembre, con mille pensieri per la testa, sarà un sollievo sapere che almeno sulle spese energetiche hai già giocato d’anticipo. Blocca ora i prezzi con Engie, risparmia durante tutto l’anno e inizia la nuova stagione con il piede giusto. Scopri tutti i dettagli e simula la tua bolletta sul sito ufficiale di Engie. Zero sorprese, solo energia green e trasparente.

