Finale Roland Garros 2025: come vederla in streaming dall'estero

Domenica 8 giugno, a Parigi, andrà in scena la finale del Roland Garros 2025, atto conclusivo del secondo Slam di quest'anno. Con la concreta possibilità di vedere almeno un italiano sul Philippe-Chatrier questa domenica (più Sinner, favorito su Djokovic, che Musetti, chiamato all'impresa contro Alcaraz), tante persone che nel weekend saranno fuori dall'Italia - perché in vacanza o per motivi di lavoro - si stanno domandando come riuscire a vedere l'attesissimo incontro.

Per vedere la finale dell'edizione 2025 del Roland Garros dall'estero occorre sottoscrivere un pass che includa la visione dei canali di Eurosport e attivare una VPN per superare le restrizioni geografiche che impediscono la visione dei contenuti in streaming fuori dall'Italia. La combo ideale è rappresentata dal pass Sport di NOW, ora in offerta a 14,99 euro al mese anziché 24,99 euro, e da NordVPN, punto di riferimento nel panorama VPN, disponibile al prezzo scontato di 3,39 euro al mese con in più 10 Giga di dati eSIM in regalo.

Come vedere la finale del Roland Garros in streaming dall'estero

La visione dall'estero della finale del Roland Garros richiede la sottoscrizione di un pass che comprende la diretta dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, più l'attivazione di una VPN, il servizio di rete privata virtuale che permette di superare le restrizioni geografiche sui contenuti delle piattaforme streaming.

Se volete risparmiare, e allo stesso tempo ottenere un servizio che si distingue per l'ottimo rapporto qualità-prezzo, vi segnaliamo l'offerta in corso sul pass Sport della piattaforma NOW, disponibile ora a 14,99 euro al mese per un anno invece di 24,99 euro. Con questo pacchetto gli appassionati di tennis possono seguire tutti i tornei della stagione ATP e WTA, più i tornei dello Slam, le Finals di Torino e la Coppa Davis.

In maniera analoga dovreste prendere in considerazione l'attuale offerta di NordVPN, grazie alla quale è possibile sottoscrivere un piano VPN della durata di due anni a partire da 3,39 euro al mese e godere di 10 Giga gratuiti del servizio eSIM per l'estero Saily.

