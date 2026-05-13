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Finale Coppa Italia: come vedere Lazio - Inter dall'estero

Ecco come vedere Lazio - Inter, finale di Coppa Italia, in diretta streaming anche dall'estero.
Finale Coppa Italia: come vedere Lazio - Inter dall'estero
Ecco come vedere Lazio - Inter, finale di Coppa Italia, in diretta streaming anche dall'estero.
Davide Raia
Pubblicato il 13 mag 2026
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La finale di Coppa Italia si disputerà oggi, mercoledì 13 maggio, a partire dalle 21. La partita vedrà la sfida tra Lazio e Inter, con i nerazzurri alla ricerca della doppietta, dopo aver vinto lo Scudetto. Il match sarà trasmesso in diretta TV su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity.

Ecco come fare per vedere dall'estero la finale tra Lazio e Inter.

Lazio - Inter: come vederla dall'estero

Per vedere Lazio - Inter dall'estero è possibile fare affidamento sulla diretta streaming su Mediaset Infinity. Per accedere alla piattaforma, però, è necessario utilizzare una VPN, selezionando un server italiano per poter avviare il collegamento.

La soluzione giusta è rappresentata da NordVPN, servizio di riferimento per il settore delle VPN con il suo network di migliaia di server (con diversi server in Italia) e con la possibilità di sfruttare una connessione protetta dalla crittografia e senza limiti di banda. La VPN, inoltre, è utilizzabile da 10 dispositivi per account.

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Le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni del match:

  • Lazio (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Sarri.
  • Inter (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Bonny, Lautaro Martinez. All. Chivu.

Ricordiamo che la partita è fissata per oggi 13 maggio 2026 alle 21. Il match sarà trasmesso in diretta TV su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Dall'estero è possibile usare una VPN per accedere a Mediaset Infinity.

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