Finale Coppa Italia: come vedere Lazio - Inter dall'estero

La finale di Coppa Italia si disputerà oggi, mercoledì 13 maggio, a partire dalle 21. La partita vedrà la sfida tra Lazio e Inter, con i nerazzurri alla ricerca della doppietta, dopo aver vinto lo Scudetto. Il match sarà trasmesso in diretta TV su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity.

Ecco come fare per vedere dall'estero la finale tra Lazio e Inter.

Lazio - Inter: come vederla dall'estero

Per vedere Lazio - Inter dall'estero è possibile fare affidamento sulla diretta streaming su Mediaset Infinity. Per accedere alla piattaforma, però, è necessario utilizzare una VPN, selezionando un server italiano per poter avviare il collegamento.

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Le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni del match:

Lazio (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Sarri.

(4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Sarri. Inter (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Bonny, Lautaro Martinez. All. Chivu.

Ricordiamo che la partita è fissata per oggi 13 maggio 2026 alle 21. Il match sarà trasmesso in diretta TV su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Dall'estero è possibile usare una VPN per accedere a Mediaset Infinity.

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