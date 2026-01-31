La finale degli Australian Open 2026 Alcaraz-Djokovic in diretta su DAZN

Domenica a Melbourne si giocherà la finale del singolare maschile degli Australian Open 2026 tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. L’atto conclusivo del primo slam della stagione di tennis sarà trasmesso in diretta su DAZN, grazie alla partnership stretta tra la piattaforma streaming e Warner Bros. Discovery.

A che ora si gioca

La finale degli Australian Open 2026 Alcaraz-Djokovic inizierà alle 9:30 (ora italiana). Il match si disputerà alla Rod Laver Arena, il campo principale del torneo, che negli ultimi due anni aveva sempre visto il trionfo di Jannik Sinner.

Quest’anno il numero uno del tennis italiano è stato eliminato in semifinale da una delle versioni migliori di Djokovic degli ultimi tre anni, se non la migliore. La sconfitta è arrivata al quinto set, dopo che l’azzurro stava conducendo per due set a uno e nessuno, o quasi, pensava che Nole sarebbe riuscito nell’impresa di rimontare.

Nel tennis però può succedere di tutto, soprattutto quando in campo c’è una leggenda come il tennista serbo, che ora farà di tutto per completare l’opera e conquistare così l’agognato 25° slam della sua irripetibile carriera. Un modo per chiudere il cerchio se vogliamo, come fu con l’oro alle Olimpiadi di Parigi di un anno e mezzo fa.

Anche quella volta dall’altra parte della rete c’era Carlos Alcaraz, e anche allora lo spagnolo era il favorito assoluto per la vittoria della prestigiosa medaglia olimpica. Come andrà a finire stavolta?

