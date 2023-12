Filmora 13: nuove offerte Black Friday con sconti fino al 45%

Filmora è una delle piattaforme di video editing più amate dagli utenti. Grazie ai suoi strumenti, questo software di Wondershare ti permette di creare video con qualità professionale. La piattaforma ti permette inoltre di realizzare video unici, anche grazie ai nuovi tool basati sull’intelligenza artificiale. Sebbene il Black Friday 2023 sia già terminato, Wondershare ha deciso di ampliare il periodo di offerta, con sconti fino al 45%, disponibili entro il 6 dicembre. Il software è disponibile in versione annuale o perpetua. La prima ha un costo di 39,99 euro, con uno sconto del 20% sul prezzo standard. La seconda ha invece un prezzo di 59,99 euro, già scontato del 45% sul prezzo originario. Infine, se acquisti le Risorse creative, al prezzo di 69,99 euro (scontate già del 30% sul prezzo standard) avrai anche accesso a decine di template diversi, titoli preimpostati, filtri, stickers, file audio e altro ancora.

Filmora 13: le funzionalità dotate di AI della piattaforma di Wondershare

Come accennato, Filmora 13 offre ai suoi utenti nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, ovvero AI Copilot Editing, AI Text-Based Editing, AI Thumbnail Creator e AI Music Generator. La prima analizza il tuo video e fornisce consigli intelligenti su misura per le tue esigenze. La seconda, ti permette di trasformare i video in testo e modificali come fosse un documento. La terza, ti offre la possibilità di creare dei Thumbnail, ovvero delle miniature per i tuoi video, infine AI Music Generator ti permette di creare musica priva di copyright da usare come vuoi. Queste non sono le uniche funzionalità AI di Filmora 13. Grazie alla funzionalità Text-To-Video puoi infatti creare video da righe di testo. AI Copywriting genera descrizioni, titoli e didascalie accattivanti. Inoltre, AI Smart Cutout ti consente di rimuovere dettagli indesiderati e tanto altro. Con Le nuove funzionalità AI le potenzialità di Filmora sono infinite.

Filmora 13 è la piattaforma ideale per i tuoi progetti di video editing. Provala e dai libero sfogo alla tua creatività. Scarica subito la piattaforma e provala gratis per 7 giorni. In seguito, potrai decidere quale piano sia il più indicato alle tue necessità.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.