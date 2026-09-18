Film, serie TV e molto altro da 5,99 euro al mese con Disney Plus, ecco tutti i piani

Disney Plus è la piattaforma giusta per poter accedere a un catalogo ricco di film, serie TV e altri contenuti da guardare in streaming. In questo momento, i nuovi utenti della piattaforma hanno la possibilità di attivare un abbonamento scegliendo tra tre diversi piani, con un prezzo a partire da 5,99 euro al mese. Per accedere subito alle promo e attivare uno dei piani disponibili basta visitare il sito ufficiale di Disney Plus, accessibile dal box qui di sotto.
Quanto costa Disney Plus?
Disney Plus è disponibile con tre piani (Standard con pubblicità, Standard senza pubblicità e Premium). Ogni piano è disponibile in più versioni (mensile, semestrale e annuale). Ecco i prezzi:
Standard con pubblicità
- 6,99 euro al mese
- 5,99 euro al mese per 6 mesi, poi 6,99 euro al mese
Standard senza pubblicità
- 10,99 euro al mese
- 8,99 euro al mese per 6 mesi, poi 10,99 euro al mese
- 109,90 euro per un anno
Premium
- 15,99 euro al mese
- 11,99 euro al mese per 6 mesi, poi 15,99 euro al mese
- 159,90 euro per un anno
Per attivare uno dei piani di Disney Plus basta premere sul box qui di sotto e accedere al sito ufficiale per poter attivare un abbonamento, scegliendo la versione più in linea con le proprie preferenze.
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