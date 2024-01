Film e Serie alla massima qualità con la Smart TV Hisense 4K da 55 pollici QLED IN OFFERTA AMAZON

Il marchio Hisense presenta il suo televisore con una dimensione di schermo generosa di 55 pollici, offrendo un'esperienza cinematografica coinvolgente direttamente nel comfort del tuo salotto. Con una risoluzione 4K, questo televisore garantisce immagini nitide e dettagliate che portano la tua esperienza di visione a un livello superiore.

Supportato da una gamma di servizi Internet tra cui Netflix, Prime Video, NOW, Paramount+, Disney+, DAZN e Raiplay, questo televisore Hisense ti offre accesso a una vasta gamma di contenuti in streaming per soddisfare tutte le tue esigenze di intrattenimento.

Con una tecnologia di connettività che include Wi-Fi e HDMI, è facile collegare il televisore ad altri dispositivi e sfruttare appieno le sue funzionalità smart. Il televisore è anche dotato di modalità di uscita audio digitale, garantendo un suono nitido e coinvolgente per un'esperienza audiovisiva completa.

Questo televisore Hisense è realizzato con materiali di ottima qualità e segue rigorose procedure di controllo della produzione per garantire prestazioni affidabili e durature nel tempo. È un prodotto che rappresenta un aggiornamento dalla versione precedente, offrendo una qualità e un'esperienza di visione superiori. Il televisore Hisense 55 pollici 4K, dunque, si distingue per le sue prestazioni eccellenti, la qualità dell'immagine e del suono, e la sua compatibilità con una vasta gamma di servizi di streaming.

Oggi, su Amazon, è presente uno sconto del 9% sulla smart TV Hisense 4K da ben 55 pollici che viene venduta al costo finale di 499€. Da non lasciarsi scappare!