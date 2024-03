Files 3.3: in arrivo selettore di layout e migliore supporto DPI

L'app Files è stata aggiornata alla versione 3.3, appena un mese dopo il suo ultimo rilascio. Files 3.3 è ora disponibile per il download con due modifiche principali: un dispositivo di scorrimento del layout rielaborato e miglioramenti alle miniature, incluso un migliore supporto DPI. Inoltre, l'aggiornamento contiene più bugfix per altri elementi dell'applicazione. Per quanto riguarda la prima novità, il nuovo selettore di layout presenta ora una singola riga di pulsanti più grandi con l'opzione corrente evidenziata. C'è anche un nuovo dispositivo di scorrimento che ti consente di modificare manualmente le dimensioni degli elementi per diverse visualizzazioni, come Elenco, Griglia, Colonne, ecc.

Files 3.3: i miglioramenti e i bugfix della nuova versione

Gli utenti di Files 3.3 ora dovrebbero riscontrare meno problemi con le miniature. Inoltre, l'app ora visualizza un'animazione accurata quando il caricamento delle miniature richiede più tempo. Infine, le icone sulla home page, sulle schede e sulla barra laterale hanno ricevuto il supporto DPI adeguato. La pagina delle impostazioni ora presenta una pagina dedicata per le opzioni di layout. In precedenza, tali opzioni si trovavano nella pagina Cartelle. Questa funzionalità ora funziona quando si riavvia Windows. In precedenza, funzionava solo se chiudevi l'app prima di riavviare il sistema.

Per quanto riguarda i miglioramenti, è stato aggiornato il progetto a WinAppSdk 1.5. È stata rinominata la sezione "Preferiti" sulla barra laterale in "Pinned", aggiunta un'intestazione alla home page, sostituita la stringa 'Modalità layout' con 'Layout'. Files 3.3 ha aggiunto il supporto per l'apertura e l'estrazione dei file mrpack. Sono stati rimossi il segnaposto dell'icona per i collegamenti web a favore della nuova animazione luccicante e la transizione durante il caricamento degli elementi nei layout. Anche i bugfix sono stati numerosi. È stato risolto il problema per cui la selezione degli elementi non funzionava correttamente nel layout della Visualizzazione elenco. È stato anche sistemato il problema per cui i sottomenu "Apri con" e "Invia a" non venivano visualizzati correttamente nei widget. Inoltre, File 3.3 ha risolto il problema con SocketException in GitHelpers.RequireGitAuthenticationAsync, NullReferenceException in Item_Opening, NullReferenceException in CloseTab, ecc. Il changelog completo è disponibile sul sito ufficiale di Files.