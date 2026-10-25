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File personali al sicuro con la crittografia a conoscenza zero di pCloud ora in sconto del 50%

File personali al sicuro con la crittografia a conoscenza zero di pCloud ora in sconto del 50%
Federico Pisanu
Pubblicato il 25 ott 2026
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pCloud Encryption, il servizio che utilizza la crittografia a conoscenza zero lato client, è in offerta. Per festeggiare l’arrivo di Halloween, infatti, l’azienda di cloud storage svizzera ha promosso il 50% di sconto sul piano a vita, che passa così da 229 euro a 115 euro per un periodo di tempo limitato.

Con Encryption gli utenti possono proteggere i propri file da occhi indiscreti, nonché accedere in totale sicurezza ai propri documenti. Tra le altre cose si ottengono un’accessibilità totale su ogni dispositivo, una protezione multi-livello e un’elevata privacy.

Pagina offerta pCloud

encryption a vita offerta

L’azienda di cloud storage pCloud propone ai suoi clienti un’applicazione multi-dispositivo. Encryption, infatti, si può usare sia collegandosi all’indirizzo my.pCloud.com che scaricando l’app ufficiale per smartphone Android o iPhone.

L’altro punto di forza è il protocollo a conoscenza zero. Il suo utilizzo fa sì che nessuna autorità o servizio può accedere oggi o in futuro ai propri file, a differenza invece di quanto avviene nella maggior parte dei casi con gli altri servizi analoghi.

Inoltre, gli algoritmi di crittografia impiegati da pCloud includono tutta una serie di livelli di protezione per una privacy ancora maggiore. Ciascun utente, poi, può proteggere al meglio i propri file con una password, evitando in questo modo l’accesso di terze persone.

La promozione sul piano a vita di pCloud Encryption terminerà il 31 ottobre. Per aderire all’iniziativa è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata, individuare il riquadro dedicato a Encryption e fare clic su “Aggiungi subito”. Fatto questo si aprirà una nuova pagina in cui si dovrà compilare un apposito modulo per completare la sottoscrizione.

Pagina offerta pCloud

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