File al sicuro con la crittografia a conoscenza zero di pCloud (-50%)

Per mantenere al sicuro i file di lavoro e i documenti più sensibili, l'utilizzo della crittografia a conoscenza zero rappresenta una valida scelta. A questo proposito segnaliamo la nuova offerta lanciata da pCloud in occasione della festa di Halloween, grazie alla quale è possibile beneficiare del 50% di sconto sul piano a vita di Encryption, il servizio aggiuntivo di archiviazione e sicurezza dell'azienda con base in Svizzera che sfrutta la crittografia lato client a conoscenza zero. Nell'ambito della nuova promo, il prezzo scende a 115 euro invece di 229 euro, con un pagamento una tantum, a differenza degli abbonamenti mensili o annuali degli altri piani.

Gli utenti possono utilizzare Encryption via web browser, collegandosi all'indirizzo my.pCloud.com, oppure tramite il telefono Android o iOS, oppure ancora dal proprio notebook utilizzando l'applicazione pCloud Drive. A conti fatti, dunque, quella che pCloud propone un'app multi dispositivo, con la possibilità di accedere ai propri dat sensibili in qualsiasi momento e su ogni device in proprio possesso.

Come abbiamo visto, poi, la sicurezza dei file che si sceglie di conservare in pCloud è garantita dall'utilizzo del protocollo a conoscenza zero. In breve, ciò significa che nessuno può avere accesso ai dati conservati al di fuori di se stessi, che sia pCloud, le autorità o qualsiasi altro invididuo.

Un ulteriore motivo di orgoglio del servizio è la protezione multi-livello, inclusa di default all'interno degli algoritmi di crittografia proprietari. Sempre a questo proposito, l'utente può anche bloccare ulteriormente i propri file con una password che conosce soltanto lui.

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