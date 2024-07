Figli in vacanza al lago? C'è Pixpay, la carta per minorenni

Pixpay è una carta prepagata Mastercard pensata appositamente per i minorenni a partire dai 10 anni. Questa carta offre una vasta gamma di funzionalità che vanno oltre la semplice gestione del denaro, educando i ragazzi all gestione delle finanze personali in modo pratico e sicuro.

Funzionalità di Pixpay

Carta e app: Pixpay include una carta fisica e due app: una per i ragazzi e una per i genitori. I ragazzi possono imparare a gestire il proprio budget, mentre i genitori possono monitorare e controllare le spese in tempo reale.

Pixpay include una carta fisica e due app: una per i ragazzi e una per i genitori. I ragazzi possono imparare a gestire il proprio budget, mentre i genitori possono monitorare e controllare le spese in tempo reale. Educazione finanziaria: Più di 30 funzionalità educative insegnano ai ragazzi a risparmiare, pianificare le spese e non superare il budget mensile. Con metodi divertenti per risparmiare automaticamente, e una sezione che mostra l'impatto delle spese in termini di emissioni di carbonio, promuovendo un consumo sostenibile.

Più di 30 funzionalità educative insegnano ai ragazzi a risparmiare, pianificare le spese e non superare il budget mensile. Con metodi divertenti per risparmiare automaticamente, e una sezione che mostra l'impatto delle spese in termini di emissioni di carbonio, promuovendo un consumo sostenibile. Controllo genitoriale: I genitori possono decidere come i figli possono utilizzare la carta, attivando o disattivando i prelievi, i pagamenti online e contactless, e impostando limiti di spesa personalizzati.

I genitori possono decidere come i figli possono utilizzare la carta, attivando o disattivando i prelievi, i pagamenti online e contactless, e impostando limiti di spesa personalizzati. Autonomia in sicurezza: oltre al controllo genitoriale, Pixpay offre anche a servizi aggiuntivi come l'assicurazione per schermo rotto dello smartphone e per il cyber-bullismo.

oltre al controllo genitoriale, Pixpay offre anche a servizi aggiuntivi come l'assicurazione per schermo rotto dello smartphone e per il cyber-bullismo. Carta (S)bloccabile nell'App: In caso di perdita o furto, la carta può essere bloccata e sbloccata con un clic nell'app che offre un accesso semplice e sicuro tramite riconoscimento facciale o impronta digitale.

In caso di perdita o furto, la carta può essere bloccata e sbloccata con un clic nell'app che offre un accesso semplice e sicuro tramite riconoscimento facciale o impronta digitale. Accettata in tutto il mondo: Ideale per i viaggi studio, la carta Pixpay funziona su circuito Mastercard ed è utilizzabile online e nei negozi, offre prelievi illimitati in zona euro e include un IBAN per ricevere pagamenti.

Tariffe e semplicità di utilizzo

Pixpay è disponibile con tariffe a partire da 2,99€ al mese. La carta arriva a casa in 5-7 giorni lavorativi ed è possibile scegliere tra oltre 100 design che la rendono unica ed altamente personalizzabile.

Per conoscere l'offerta completa di Pixpay clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.