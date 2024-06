Figli in partenza per il campeggio? C'è Pixpay: la carta prepagata per minorenni

Quando si tratta di mandare i propri figli in vacanza, la sicurezza e la gestione delle finanze diventano una priorità assoluta per ogni genitore. Pixpay offre una soluzione ideale con la sua carta prepagata pensata specificamente per i minorenni, garantendo tranquillità e controllo.

Pixpay è progettata per offrire una gestione semplice e sicura del denaro ai ragazzi. Con tariffe a partire da soli 2,99€ al mese, questa carta prepagata Mastercard è utilizzabile ovunque e offre numerosi vantaggi sia per i ragazzi che per i loro genitori.

Tariffe trasparenti e convenienti

Pixpay si distingue per le sue tariffe trasparenti e senza vincoli. Puoi scegliere tra diverse opzioni: il piano Light a 2,99€ al mese, il piano Smart a 5,99€, e il piano One a 9,99€. Queste tariffe includono numerosi servizi senza costi aggiuntivi, come la carta consegnata gratuitamente a domicilio, ricariche illimitate senza commissioni e nessuna commissione sui pagamenti.

Gestione delle finanze in famiglia

Uno dei grandi vantaggi di Pixpay è la sua facilità di gestione. La carta consente ai genitori di distribuire la paghetta in modo programmato e di effettuare ricariche istantanee. Inoltre, sia i genitori che i figli possono monitorare il saldo e le transazioni in tempo reale, offrendo così un controllo totale sulle spese.

Parental control

Per garantire la sicurezza, Pixpay offre un'app dedicata ai genitori che consente di gestire tutte le funzionalità della carta. Con questa app, è possibile ricevere notifiche delle spese in tempo reale, bloccare commercianti specifici e impostare limiti di pagamento. In caso di necessità, la carta può essere bloccata con un solo click, garantendo una protezione immediata.

Educazione finanziaria

Pixpay non è solo una carta prepagata, ma anche uno strumento educativo. La carta insegna ai ragazzi a gestire il denaro in modo responsabile grazie a diverse funzioni di risparmio. L'app include una cassaforte per i risparmi, cinque metodi di risparmio automatici e tassi di interesse pedagogici. Inoltre, fornisce un'analisi dettagliata delle spese e consigli utili per una migliore gestione finanziaria.

Personalizzazione

Per rendere l'esperienza ancora più piacevole, Pixpay offre la possibilità di personalizzare la carta con oltre 100 design diversi. È possibile creare una carta unica utilizzando l'intelligenza artificiale e attivare la modalità scura nell'app per un'esperienza utente personalizzata.

Sicurezza

La sicurezza è una delle priorità di Pixpay. Oltre alla carta fisica, ogni utente riceve una carta virtuale per gli acquisti online. Pixpay include anche assicurazioni contro il cyber-bullismo e per lo schermo rotto dello smartphone, oltre a un'assistenza viaggio che prevede il rimpatrio in caso di emergenza.

Pack Premium e Pack Viaggi

Per chi cerca qualcosa in più, Pixpay offre anche dei pacchetti premium. Con il Pack Premium, gli utenti possono ottenere l'1% di cashback su tutte le spese, accesso a offerte esclusive dei partner e un servizio clienti prioritario. Il Pack Viaggi, invece, include prelievi gratuiti sia in zona euro che fuori, rendendolo ideale per i viaggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.