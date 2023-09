Fighissimi auricolari Jabra Elite 4 a PREZZO SUPER su Amazon!

Stai cercando degli auricolari confortevoli, leggeri, ergonomici e magari anche in offerta. Eccoli, li abbiamo trovati per te: si tratta dei Jabra Elite 4 che adesso su Amazon trovi ad un prezzo scontato.

Dall'attuale costo di mercato di 94,00 euro grazie allo sconto Amazon sono tue a soli 69,99 euro.

Auricolari Jabra Elite 4: connettività ottimale, audio perfetto e confort assicurato

Connettività ottimale che ti garantisce un collegamento immediato ai telefoni Android con Fast Pair o al PC con Swift Pair (OS 6.0 o superiore); passa da un dispositivo all'altro senza problemi con Bluetooth Multipoint.

Audio perfetto grazie alla Cancellazione attiva del rumore (ANC) blocca i rumori di fondo, mentre la funzione HearThrough li lascia passare. A tua disposizione ben 4 microfoni offrono chiamate ottime ovunque. Si tratta di auricolari dal design acustico ergonomico danese, per un comfort ottimale; tasti fisici per controllarli facilmente; protezione antipioggia per utilizzarli ovunque

Ottime le prestazioni. Puoi utilizzare un solo auricolare in modalità Mono. Disponi fino a 5,5 ore di autonomia che arrivano a 22 ore con la custodia di ricarica (28 ore con ANC disattivata) e fino a 1 ora con 10 minuti di ricarica rapida.

Nella confezione trovi:

1 paio di cuffie Jabra Elite 4

la custodia di ricarica

EarGels in 3 misure

cavo di ricarica da USB-C a USB-A.

