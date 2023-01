FIFA 23: versione PS5 in grande OFFERTA su Amazon

Si tratta della serie di calcio per eccellenza, che non ha bisogno di presentazioni. FIFA 23 è l'ultima iterazione del simulatore calcistico di EA Sports, nonché l'ultimo che porterà questo nome sviluppato da Electronic Arts. In qualunque versione lo si prenda in considerazione, settimana dopo settimana il gioco è sempre nei primi posti delle classifiche delle vendite, e con la nuova offerta su Amazon per la versione PS5, questo dato potrebbe continuare a rimanere realtà.

Infatti da oggi FIFA 23 per PS5 è in offerta su Amazon a soli 59,63 Euro, ovvero circa 20,00€ in meno rispetto al prezzo totale di listino del gioco.

FIFA 23: il nuovo livello del calcio

Con questo nuovo capitolo, FIFA 23 ha inserito diverse migliorie e novità all'interno della versione PS5, che la rendono la versione più particolare e innovativa tra le tante disponibili. La tecnologia HyperMotion ha inserito nuove funzionalità con oltre 6.000 animazioni realistiche, mentre per i calci piazzati è stata studiata una nuova meccanica che sfrutta una fisica più realistica. Introdotto anche un nuovo tipo di tiro, il "tiro potente", con direzione che va data manualmente, ma con una possibilità più concreta di segnare con una forza assurda.

FIFA 23 gode anche di tantissime licenze ufficiali, di team e di alcune competizioni, cosa che si è rivelata uno dei punti di forza più grandi della serie EA Sports negli ultimi anni. Nel gioco è presente anche una modalità che vi permetterà di sfruttare dei club femminili, sempre più importanti nel panorama del calcio contemporaneo.

