FIFA 23 SAM KERR Edition in sconto del 50% su Amazon

Dato che questo è l'ultimo gioco tra EA e FIFA (il gioco sarà rinominato EA Sports FC a partire da quest’anno), è incoraggiante vedere che sono riusciti ad ottenere buoni risultati con FIFA 23. In primo luogo, c'è l'azione cruciale sul campo, che i giocatori abituali hanno a lungo criticato EA per non aver migliorato. Acquistalo su Amazon a soli 39,99€ invece di 79,90€.

Non è drasticamente diverso da Fifa 22, ed è difficile capire cosa sia stato modificato di preciso, ma è diverso. I movimenti dei giocatori sono ora soggetti alla tecnologia Hypermotion 2 di EA, che utilizza animazioni e motion capture aggiornate per farli sembrare più fluidi. Questo gioco sembra essere più fisico, con placcaggi violenti e collisioni tra giocatori che rendono la gara più emozionante e imprevedibile.

Il tiro di potenza è una nuova aggiunta al tiro. Questo richiede tempo e spazio per l'esecuzione dell'animazione completa, il che si discosta dalla promessa di Fifa di un "gameplay ultra-realistico". Grazie alle parti rielaborate, ora è possibile girare gli angoli con maggiore rotazione e curva. Questa nuova funzione può essere un po' difficile da padroneggiare all'inizio, ma ne vale la pena.

In conclusione, la grafica, sempre eccellente, rende ancora più emozionante l'azione sul campo. Non è più necessario accoppiare i giocatori in base alla loro posizione per valutarne l'affiatamento, il che ha profonde implicazioni per la costruzione della squadra. La nuovissima funzione FUT Moments offre anche incentivi per il completamento di piccoli compiti, come ad esempio la rimonta da un deficit di 2-1.

Le sfide di costruzione della squadra sono tornate, e finora sono state impegnative. Sono ancora molto divertenti da fare sull'app mentre si è in giro, e il mercato dei trasferimenti è un'economia reale e funzionante a cui si può accedere con pochi tap. Sam Kerr del Chelsea è in copertina insieme a Kylian Mbappe del Paris Saint-Germain per celebrare l'introduzione del calcio femminile di club da parte della Fifa.

La musica è eccellente come al solito, con 99 brani di artisti come Jack Harlow, MIA e Bad Bunny. I giocatori della stessa generazione di piattaforme possono interagire tra loro. È stato confermato che FIFA 23 supporterà il cross-play tra le edizioni PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox One X, Xbox One S, Stadia e PC. Approfitta ora dello sconto del 50% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.