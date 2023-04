FIFA 23 può essere acquistato ad un prezzo incredibile ora su Amazon

Mentre il mondo dei giochi di calcio diventa sempre più caotico, EA Sports ha pubblicato FIFA 23 come ultimo saluto prima di un doloroso rebranding in "EA Sports FC" nel 2019. Acquistalo su Amazon a soli 39,98€ invece di 69,99€.

L'inclusione dei tiri di potenza, che trasformano il vostro attaccante in un mostro da incursione interrompibile, è uno dei principali miglioramenti al gameplay. Quando si preme il pulsante del tiro, la telecamera esegue uno zoom verso l'esterno mentre l'attaccante colpisce il pallone, facendo esplodere le onde d'urto dall'altoparlante del controller della PS5. I micidiali Power Shots assicurano che il marchio FIFA venga trasmesso in modo emozionante e indimenticabile.

Ciononostante, FIFA 23 soffre del perenne problema della serie di essere troppo dipendente dai giocatori veloci. Tuttavia, il gioco supera i suoi predecessori premiando l'esecuzione esatta. I tackle con un solo uomo a disposizione sono ancora una volta un'impresa pericolosa, e i tackle sbagliati possono portare a una penalità piuttosto severa. I miglioramenti visivi di FIFA 23 sono minori rispetto al passaggio dell'anno scorso a PS5 e Series X, ma l'attenzione del gioco per l'erba scrostata e le acconciature è evidente. I calci piazzati consentono di modificare l'angolazione e la potenza dei calci d'angolo e dei calci di punizione, cosa che richiede un po' di pratica ma che dà i suoi frutti quando viene eseguita bene.

FIFA 23 è sostanzialmente più lento di FIFA 22, ma le partite sono sempre più emozionanti. Entrambi i tempi sono ricchi di attività e raramente si verificano pareggi senza punteggio nelle gare in singolo o online. Ogni gol importante sarà seguito da un replay al rallentatore del goal della vittoria con statistiche in sovrimpressione, assicurando che lo spazio di archiviazione degli utenti e i feed delle notizie saranno inondati di video dei gol entro la fine dell'anno.

Ciononostante, FIFA 23 è un gioco emozionante e divertente che rappresenta un addio appropriato al marchio FIFA. Le sostanziali modifiche al gameplay, i miglioramenti estetici e l'esecuzione più gratificante ne fanno un gioco imperdibile per gli appassionati del franchise. Il gioco premia l'esecuzione impeccabile e offre un'esperienza sempre divertente sia per il giocatore singolo che per le sfide multigiocatore. Approfitta ora dello sconto del 43% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

