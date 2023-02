FIFA 23: OFFERTA BOMBA su Amazon per la versione PlayStation 4

Se pensiamo ai videogiochi calcistici, è naturale pensare di primo impatto a FIFA e alla sua longeva storia nel campo. Quello di quest'anno inoltre è un titolo molto simbolico, perché si tratta dell'ultimo titolo targato EA Sports che porterà la licenza ufficiale della FIFA nei contenuti e nel proprio nome. Di conseguenza, dal prossimo anno in poi il gioco cambierà nome. Non solo per questo, ma anche per la qualità del prodotto, FIFA 23 è un titolo che non dovrebbe mancare nella vostra libreria, avvalendosi inoltre di un fattore collezionistico unico nella storia del brand.

FIFA 23: il calcio in casa vostra

Come già detto si tratta del famoso simulatore calcistico targato EA Sports, che vi farà vivere le competizioni più importanti anche a livello di nazionali, come anche la Coppa del Mondo del Quatar 2022 che si è svolta eccezionalmente questo inverno. Inoltre, è stato dato un più grande spazio al calcio femminile con la FIFA Women's World Cup Australia & New Zeland 2023.

FIFA 23 anche in questa versione per PS4 sfrutta inoltre una nuova meccanica per tirare i calci piazzati, innovazione non di poco conto che si affianca anche a un rivisto sistema di intesa tra i giocatori. Ricordiamo che grazie al sistema cross-play potrete giocare con altri giocatori con piattaforme della stessa generazione.

