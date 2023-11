Fibra WINDTRE: PROMO a partire da 22,99€

L'operatore WINDTRE è sicuramente uno dei più affidabili nel panorama italiano sia per quanto concerne la Fibra sia per le offerte mobili.

Per questo Black Friday il gestore arancione un'esclusiva offerta se intendi richiedere Internet a casa. Il prezzo parte da soli 22,99 euro mensili con 1 anno di Amazon Prime in omaggio.

Il costo di attivazione, invece, varia a seconda della tecnologia. Attualmente è in promozione a 19,99 euro una tantum, invece di 49,99€, nelle Aree Bianche.

Fibra WINDTRE: i dettagli della PROMO

L'offerta è disponibile con internet flat 24 ore su 24 in FTTH, FTTH Aree Bianche, FTTC, FTTC NGA oppure sotto FWA Outdoor 4G o 5G.

A seconda della copertura, varia anche il prezzo. Per quanto concerne quello promozionale, riservato ai clienti mobili WINDTRE con offerta compatibile, è disponibile se arriva la Fiber To The Home di Open Fiber oppure sotto FTTC VULA. L'abbonamento per i "non clienti mobili" parte invece da 26,99 euro mensili.

La tariffa include:

navigazione illimitata fino a 2,5 Gigabit/s in download e 500 Mb/s in upload esclusivamente in FTTH .

in e in esclusivamente in . Modem con Wi-Fi 6 compreso nel prezzo con pagamento rateale di 5,99 euro per 48 mensilità.

con compreso nel prezzo con pagamento rateale di 5,99 euro per 48 mensilità. Assistenza Kasko sul Modem: utile ad esempio in caso di sbalzi di corrente o malfunzionamenti dell'apparato.

sul Modem: utile ad esempio in caso di sbalzi di corrente o malfunzionamenti dell'apparato. Giga Illimitati su 3 SIM mobili intestate alla stessa persona che fa il contratto.

su intestate alla stessa persona che fa il contratto. Amazon Prime per ben 12 mesi senza obbligo di rinnovo.

Wi-Fi Calling : tecnologia esclusiva che ti permette di fare e ricevere chiamate tramite rete Wi-Fi anche senza la copertura mobile.

: tecnologia esclusiva che ti permette di fare e ricevere chiamate tramite rete Wi-Fi anche senza la copertura mobile. Chiamate a consumo dal telefono fisso verso fissi e mobili nazionali tariffate a 0,23 euro alla chiamata. In sostanza, paghi solo lo scatto alla risposta.

Costi ed altro

Il contributo iniziale è di 39,99€ per gli accessi in FTTH, FTTC e FTTC NGA. Questo ammontare è scontato a 19,99 euro una tantum per le Aree Bianche. Mentre per le offerte Super Internet Casa 4G e 5G in FWA è previsto un costo iniziale per l'installazione del servizio di 99,99€ una tantum oppure rateizzabili a 3,99 euro mensili per 24 mesi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.