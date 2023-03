Fibra Vodafone PROMO a 24,90€ al mese

La PROMO per avere la FIBRA di Vodafone senza limiti 24 ore su 24 è stata ulteriormente dimezzata rispetto al prezzo di listino standard.

Ora la tariffa per chi non è cliente con il Mobile parte da 24,90 euro mensili, contro i 27,90 euro richiesti inizialmente.

Fibra Vodafone: i dettagli della PROMO

La promozione che offre internet illimitato a casa 24 ore su 24 prevede la possibilità di attivare un contratto con tecnologia ADSL, FTTC e FTTH e velocità massima raggiungibile che ammonta a 2,5 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload, Modem in comodato d'uso gratuito incluso nel canone e con tecnologia Wi-Fi 6 e Wi-Fi Optimizer. Tutto questo ad un prezzo ulteriormente scontato rispetto a prima. Stiamo infatti parlando di meno di 25 euro al mese.

Nel canone mensile oltre a tutto quello che abbiamo visto sinora, solo ONLINE, ci sono le chiamate illimitate dal fisso verso qualsiasi numerazione nazionale.

Vodafone inoltre ha pensato anche ai suoi clienti che hanno esigenze di connettersi anche negli angoli più remoti della casa. Per questo target di clientela è a disposizione la PROMO V-Max con tutte le caratteristiche della Unlimited ed anche un potentissimo Extender in grado di coprire tutta la vostra abitazione.

Costi ed altro

La tariffa che abbiamo visto sinora è attivabile per un breve periodo SOLO ONLINE senza alcun contributo una tantum. Il costo di attivazione è dilazionato per 24 mesi e corrisponde a 5€.

Inoltre, in caso di recesso oltre i 2 anni è previsto un contributo di dismissione linea variabile.

