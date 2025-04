Fibra Vodafone a 23,95 euro al mese per i già clienti mobile e attivazione gratuita

Per quanti sono alla ricerca di una nuova offerta Internet per la casa, segnaliamo la promozione disponibile sul sito Vodafone che consente di attivare la fibra a 23,95 euro al mese. L'offerta è valida solo online per i già clienti mobile e prevede l'attivazione gratuita.

Con la fibra di Vodafone si ottengono Internet senza limiti, con la migliore tecnologia Vodafone a seconda della tecnologia disponibile per la zona in cui si abita, il modem con Wi-Fi ottimizzato e la tecnologia Sempre Connessi, più chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali. Nel costo dell'offerta è inoltre incluso un costo rateizzato di 5 euro al mese per i primi 24 mesi: se si sceglie di recedere prima dei due anni, occorrerà saldare soltanto le rate rimanenti.

Perché scegliere la fibra Vodafone

Internet Unlimited per i già clienti mobile Vodafone è la nuova offerta per la fibra a 23,95 euro al mese anziché 27,95 euro. Tra i suoi principali punti di forza vi è la velocità di connessione fino a 2.5 Gigabit/s in base alla copertura della propria zona, per un'esperienza di navigazione tra le più appaganti oggi disponibili in Italia.

Con la sottoscrizione dell'offerta fibra, i clienti riceveranno anche la Vodafone Station, un modem che dispone della tecnologia Sempre Connessi: quest'ultima si attiva in automatico nell'eventualità di un'interruzione della rete fissa, utilizzando la rete mobile di una qualunque SIM Vodafone per continuare a navigare senza interruzioni.

A questo proposito, inclusa nella confezione della Vodafone Station c'è anche una SIM Dati con 50 Giga al mese gratis, che è possibile utilizzare su qualsiasi dispositivo personale.

L'attivazione dell'offerta avviene direttamente online: per prima cosa bisogna collegarsi al sito ufficiale Vodafone, quindi cliccare su "Verifica la copertura" e inserire l'indirizzo della propria abitazione. La procedura guidata è semplice e immediata.

Infine, ricordiamo che la promozione in corso, grazie alla quale i già clienti mobile Vodafone possono attivare la linea fibra a 23,95 euro al mese, è valida per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.