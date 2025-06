Fibra ultraveloce, GIGA illimitati e Amazon Prime: l’offerta completa di WindTre da cogliere al volo

C’è qualcosa di più frustrante di una connessione lenta mentre cerchi di guardare una serie o partecipare a una videochiamata? Se anche tu sei stanco dei soliti rallentamenti, è il momento di dare una svolta: scopri Super Fibra WindTre, l’offerta che mette il turbo alla tua connessione.

Se sei un nuovo cliente e attivi tutto online, la fibra è tua a soli 24,99€ al mese, con attivazione gratuita, Amazon Prime incluso, chiamate illimitate e Modem Wi‑Fi 7 già compreso. Hai già una SIM WindTre? Meglio ancora! Per te la tariffa scende a 22,99€ al mese con un extra che fa gola: GIGA illimitati sulle SIM WindTre. Tutto incluso, senza sorprese.

Fibra ultraveloce, esperienza senza interruzioni

Con Super Fibra WindTre navigare fino a 2,5 Gbps diventa realtà. Una velocità perfetta per le case dove ogni dispositivo è sempre connesso: smart TV, tablet, computer, console, smartphone… anche tutti insieme! Streaming in 4K, smart working, gaming online: qualunque sia il tuo stile di vita digitale, la connessione resta stabile e affidabile. Il modem Wi‑Fi 7 incluso è progettato per offrire prestazioni di ultima generazione, con una copertura potente anche nelle abitazioni più grandi o con muri spessi. Tutto questo senza installazioni complesse o costi aggiuntivi.

Hai una SIM WindTre? Allora preparati a sfruttarla al massimo: con questa offerta hai GIGA illimitati anche fuori casa, per navigare senza limiti ovunque ti trovi. E grazie alla funzione Wi‑Fi Calling, puoi fare e ricevere telefonate anche nelle zone dove il segnale mobile è debole, sfruttando la rete Wi‑Fi domestica. Attivare è semplice, 100% online e senza pensieri. Controlla subito la disponibilità nella tua zona e approfitta delle promo attive solo online. Con WindTre, la fibra è davvero super - veloce, stabile, conveniente.

