Fibra ultraveloce e prezzo bloccato con Iliadbox: solo 21,99€/mese

Chi è già cliente mobile Iliad può attivare la fibra ottica per la casa a un prezzo speciale. L'operatore francese propone infatti l'offerta Iliadbox a 21,99€ al mese, invece di 25,99€, per tutti coloro che hanno un piano mobile attivo da 9,99€ o 11,99€/mese.

Il prezzo è bloccato per sempre, senza vincoli né aumenti futuri. Per ottenere la promo basta andare sul sito ufficiale di Iliad.

Iliadbox: la fibra FTTH veloce, stabile e trasparente

Attivabile online in pochi minuti, Iliadbox offre una connessione in FTTH (Fiber To The Home), con modem incluso di ultima generazione Wi-Fi 7, in grado di garantire performance elevate e una gestione efficiente anche con molti dispositivi collegati.

Ecco i profili di velocità di Iliadbox in base alla copertura disponibile:

FTTH EPON : fino a 5 Gbit/s in download , 700 Mbit/s in upload;

: fino a , 700 Mbit/s in upload; FTTH GPON (Milano, Torino, Bologna): fino a 2,5 Gbit/s in download , 500 Mbit/s in upload;

(Milano, Torino, Bologna): fino a , 500 Mbit/s in upload; Aree bianche: fino a 1 Gbit/s in download, 300 Mbit/s in upload.

Tutto è gestibile con facilità tramite l'app Iliadbox Connect. L'abbonamento include chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili italiani, oltre a oltre 60 destinazioni internazionali, senza costi aggiuntivi.

Se non sei ancora cliente mobile, puoi sottoscrivere un'offerta da 9,99€ o 11,99€/mese per accedere subito allo sconto sulla fibra. Nessun vincolo, nessuna rimodulazione: solo connessione veloce e chiarezza totale, come da stile Iliad.

Maggiori informazioni e verifica copertura sono disponibili sul sito ufficiale Iliad.

