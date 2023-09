Fibra ultraveloce a meno di 25 €/mese: è la nuova offerta di Sky WiFi

Attivare un nuovo abbonamento per la connessione Internet casa diventa ancora più conveniente grazie alla nuova offerta Sky WiFi. Per tutti i nuovi clienti, in via promozionale, è possibile attivare la fibra ultraveloce di Sky con un costo ridotto a 24,90 euro al mese per 12 mesi e senza alcun vincolo di permanenza.

L'offerta è attivabile sia da chi è raggiunto dalla fibra FTTH che da chi è raggiunto dalla fibra mista FTTC. Le condizioni dell'abbonamento proposto non cambiano. Per tutti i nuovi clienti è previsto un costo di attivazione di 29 euro mentre il modem WiFi è incluso gratuitamente nell'offerta. Per attivare la promozione è necessario effettuare la verifica della copertura di seguito:

Sky WiFi a 24,90 euro al mese: è l'offerta giusta per la connessione Internet casa

Con Sky WiFi è possibile accedere a un abbonamento per la connessione Internet casa caratterizzato da:

linea telefonica fissa

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1 Gigabit in download oppure tramite fibra mista rame FTTC fino a 200 Mega

modem Wi-Fi incluso

attivazione di 29 euro una tantum

L'offerta prevede l'applicazione di un canone di 24,90 euro al mese per 12 mesi. Terminato il periodo promozionale, l'abbonamento si rinnoverà al costo di 29,90 euro al mese. Non sono previsti vincoli. In caso di passaggio a altro operatore, infatti, c'è solo un contributo di disattivazione di 11,20 euro.

La promozione è attivabile direttamente online. Basta raggiungere il sito ufficiale Sky, tramite il link qui di sotto, inserire l'indirizzo di attivazione e verificare così la tecnologia con cui sarà possibile accedere a Internet. Costi e condizioni dell'offerta non cambiano in base alla tecnologia (FTTH o FTTC).

Lo sconto disponibile per i nuovi clienti Sky WiFi resterà attivo solo per un periodo di tempo limitato. Per accedere alla promo basta, quindi, cliccare sul tasto qui di sotto.

