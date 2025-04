Fibra, TV e Sport: il pacchetto Sky con più di 30€ di sconto

Sky ha preparato un’offerta davvero interessante per chi cerca un servizio completo di intrattenimento e connessione. Per un periodo limitato, puoi attivare il pacchetto WiFi Plus + TV + Calcio a 35,80€ al mese per 18 mesi, invece del prezzo pieno di 67,90€ mensili.

Un’occasione per risparmiare oltre 30 euro al mese, unendo navigazione veloce, programmi esclusivi e tutto il grande calcio. Per attivare questa straordinaria promozione basta andare sul sito di Sky, ma prima sicuramente vorrai avere maggiori dettagli. Ti spieghiamo tutto nelle prossime righe.

Tutti i servizi offerti da Sky con la sua nuova offerta

Il piano include innanzitutto WiFi Plus, basato su tecnologia FTTH (Fiber To The Home), per una connessione ultra performante, ideale per lavorare da remoto, guardare film in streaming e giocare online senza rallentamenti. Il modem è incluso e l'assistenza tecnica è garantita, con supporto specializzato in caso di necessità.

Sul fronte dell’intrattenimento, il pacchetto TV offre una vasta selezione di contenuti tra cui serie Sky Original, documentari di qualità, show di successo e programmi per tutta la famiglia, anche on demand. In più, con Sky Calcio segui il meglio del pallone: alcune partite di Serie A TIM, i principali campionati europei e tante altre competizioni calcistiche.

Il tutto è fruibile tramite Sky Q via internet, senza necessità di parabola. Ti basta una connessione per accedere ai tuoi contenuti preferiti, anche da smartphone e tablet.

L’offerta è riservata ai nuovi clienti e prevede una permanenza minima di 18 mesi. Il costo di attivazione è di 19€ una tantum. Al termine dei 18 mesi, i servizi torneranno alle tariffe standard, ma potrai scegliere se continuare, modificare o disdire il pacchetto.

Se desideri unire internet in fibra, intrattenimento premium e calcio in un’unica soluzione conveniente, questa promozione è perfetta per te. Scoprila subito sul sito ufficiale di Sky.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.