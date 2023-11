Fibra TIM: PREZZO Black Friday da 24,90 euro al mese

Anche TIM come tanti altri gestori nazionali aderisce al Black Friday e decide di scontare la sua Fibra. L'offerta ONLINE senza costi di attivazione è disponibile a soli 24,90 euro al mese come prezzo di partenza per i clienti mobili convergenti.

Inoltre, in esclusiva ONLINE hai anche le chiamate illimitate dal fisso verso qualsiasi numero di rete fissa e mobile in tutta Italia. Vediamo dunque come richiedere l'attivazione dell'offerta.

TIM Fibra: i dettagli della promo Black Friday

L'incredibile offerta di TIM è pensata per chi possiede già una SIM con questo gestore ed ha la necessità di avere internet a casa con la migliore qualità. Il tutto ad un prezzo relativamente basso. La tariffa speciale offre:

Internet senza limiti alla velocità massima che può arrivare fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload .

alla velocità massima che può arrivare fino a in e in . Chiamate illimitate incluse verso fissi e mobili nazionali in esclusiva ONLINE

incluse verso fissi e mobili nazionali in esclusiva ONLINE TIM Navigazione Sicura : un'opzione inclusa nel prezzo che ti mette al riparo dalle minacce del web.

: un'opzione inclusa nel prezzo che ti mette al riparo dalle minacce del web. Modem TIM HUB+ Executive con WiFi 6 e tecnologia EasyMesh per una connessione stabile e presente in ogni angolo della casa. La rata del dispositivo è già inclusa nel canone dell'abbonamento e corrisponde a 10 euro per 24 mesi.

con e tecnologia per una connessione stabile e presente in ogni angolo della casa. La rata del dispositivo è già inclusa nel canone dell'abbonamento e corrisponde a 10 euro per 24 mesi. 6 euro di sconto sul Mobile: per te che scegli la Fibra scontata hai una riduzione sulla tua promozione di internet a casa.

sul Mobile: per te che scegli la Fibra scontata hai una riduzione sulla tua promozione di internet a casa. Zero costi di attivazione fino al 25 Novembre 2023, anziché 39,90 euro una tantum.

L'offerta per i non clienti Mobili è disponibile a 30,90 euro mensili. In entrambi i casi non sono previsti vincoli contrattuali.

Costi ed altro

Il costo di attivazione iniziale è completamente gratuito richiedendo la Fibra entro il 25 Novembre 2023. La gratuità del contributo una tantum è valido solo ONLINE.

