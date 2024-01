La nuova PROMO Fibra Super Veloce di Aruba è ora disponibile ad una velocità incredibile. Stiamo parlando di prestazioni in download fino a 10 Gbps ed in upload fino a 2,5 Gbps.

Inoltre, scegliendo questo operatore hai la possibilità di mettere in stand-by il tuo abbonamento internet per 1 mese all'anno. Sai di passare 30 giorni fuori casa? Ottimo! Aruba ti sconta a 0 euro quel determinato periodo, forte no?

Fibra Super Veloce di Aruba: i dettagli

L'incremento di velocità fino a 10 Gigabit/s in download non è compreso nei piani con e senza modem. Infatti, l'upgrade ha un costo mensile aggiuntivo di 12 euro. I parametri di base prevedono una velocità fino ad 1 Gigabit al secondo in download e di 300 Mbps in upload.

Con l'offerta All-in che prevede chiamate illimitate verso tutti i numeri sia fissi che mobili in tutt'Italia è incluso anche il Modem a noleggio. Tra i modelli disponibili a catalogo troviamo due AVM FRITZ!Box 5530 Fiber ed il FRITZ!Box 7530, ZTE H3140, ZTE H3600, ZTE H6645P e l'ADB Thunder AX3600.

Questa tariffa è scontata a 19,89 euro al mese per i primi 6 mesi. Dopo tale periodo il prezzo sale a 29,90 euro.

L'offerta solo Fibra, senza quindi il modem incluso, è invece disponibile a soli 17,69 euro mensili sempre per il primo semestre. A partire dal settimo mese il canone va a 26,47 euro.

Aruba vende la sua FTTH anche nelle Aree Bianche Open Fiber con un costo aggiontivo di 5 euro al mese senza però alcun costo iniziale.

Costi ed altro

Con Aruba puoi usufruire del contributo iniziale gratuito e dell'assistenza tramite chat disponibile H24. Inoltre, puoi disdire corrispondendo solamente 20 euro.

