La fibra di Sky è in offerta a 20,90 euro al mese con attivazione gratuita

I nuovi e già clienti Sky TV hanno la possibilità di sottoscrivere Sky Wifi al prezzo scontato di 20,90 euro al mese per 18 mesi invece di 29,90 euro al mese, approfittando dell’attivazione gratuita anziché 49 euro. Per beneficiare dell’offerta occorre aggiungere un abbonamento TV da 9 al mese (Sky TV – Serie e show).

Durante i 18 mesi iniziali il modem Sky Wifi Hub è in comodato d’uso gratuito. Al termine il costo dell’offerta della fibra Sky passa a 29,90 euro al mese, con la possibilità di disdire con un preavviso di 30 giorni. In caso di recesso anticipato, il costo di cessazione è di 29,90 euro per le utenze con la fibra FTTH e 23,31 euro per le utente FFTC e FTTS, mentre in caso di migrazione il costo è pari a 11,09 euro.

Entrando più nei dettagli dell’offerta Sky TV, il costo di attivazione per il decoder Sky Stream è gratuito per gli utenti che risiedono nei comuni coperti dalla rete FTTH Open Fiber e di 19 euro per chi abita in un’area non coperta dalla rete FTTH Open Fiber. Volendo, poi all’offerta si potrà aggiungere in qualsiasi momento Netflix standard con pubblicità al prezzo di 4,99 euro.

Il pacchetto Sky TV – Serie e show è scontato a 7 euro al mese per 18 mesi invece di 25 euro al mese per i comuni non coperti dalla tecnologia di rete FTTH Open Fiber, prezzo che sale a 9 euro al mese per 18 mesi anziché 25 euro nei comuni non coperti dalla rete FTTH Open Fiber. Lo sconto è valido se si garantisce una permanenza di 18 mesi, in caso invece di recesso anticipato Sky richiederà l’importo per la restituzione degli sconti.

Tra i contenuti più interessanti di quest’ultimo periodo segnaliamo i nuovi episodi di House of the Dragon, la serie The Walking: Dead City e Quattro matrimoni.

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