Fibra pura velocissima da 24 euro: te la offre solo Virgin Fibra

Cerchi una connessione Internet che ti offra ottime prestazioni a prezzo fisso? L'offerta Virgin Fibra ti offre fibra ottica FTTH a soli 24,49 euro al mese per 18 mesi anziché 29,49 euro, con attivazione a soli 19,99 euro una tantum. E la buona notizia? Il prezzo rimarrà fisso per sempre.

Virgin Fibra: Internet ultra-veloce a prezzo fisso

La Fibra Pura, nota anche come FTTH (Fiber to the Home), è la tecnologia che porta la connessione Internet a casa tua con prestazioni mai viste prima. Con una velocità massima di 2.5 Gigabit al secondo, è ben 12 volte più veloce delle connessioni misto rame (FTTC). Con Virgin Fibra, il tuo prezzo rimarrà fisso per sempre. Non dovrai mai preoccuparti dell'inflazione o di tariffe inaspettate. E se per qualsiasi motivo dovessi cambiare idea, con Virgin Fibra puoi disdire il tuo contratto in qualsiasi momento, senza alcun costo.

Indipendentemente dalle tue esigenze, Virgin Fibra ha il piano giusto per te. L'offerta Fibra Pura 1 Giga è disponibile a soli 24,49 euro al mese per i primi 18 mesi, dopodiché diventerà 29,49 euro fissi per sempre. Ecco cosa include:

Velocità massima di 1 Gigabit al secondo in download

in download Modem Wi-Fi 6 gratuito incluso

gratuito incluso Tecnologia Wi-Fi Optimizer per ottimizzare la connessione in base ai dispositivi collegati

Abbonarsi a Virgin Fibra è semplicissimo: puoi farlo direttamente online in soli 5 minuti. E se hai bisogno di assistenza, il servizio clienti è sempre a tua disposizione. Il prezzo è bloccato, la fattura è chiara e non ci sono sorprese sgradevoli. Con Virgin Fibra, avrai sempre chiarezza e trasparenza.

In conclusione, se cerchi la connessione Internet tra le più potenti e affidabili sul mercato, Virgin Fibra è la scelta perfetta. Con l'offerta Fibra Pura 1 Giga a soli 24,49 euro al mese per i primi 18 mesi, non puoi sbagliare. Goditi streaming senza interruzioni, giochi online fluidi e molto altro con la velocità della Fibra Pura: abbonati oggi stesso e direttamente online.

