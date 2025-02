Fibra ottica: ecco quanto risparmieresti con la nuova offerta di Aruba

Se si ha intenzione di cambiare operatore per la fibra ottica, tra le offerte più interessanti segnaliamo quella di Aruba: 17,69 euro per i primi 6 mesi, poi 24,90 euro al mese, con zero costi di attivazione. In sei mesi, quindi, risparmieresti 43 euro. Un risparmio che, nella maggior parte dei casi, prosegue anche dopo, visto che in genere un'offerta fibra costa intorno ai 30 euro. Se ad esempio con il tuo attuale operatore spendi 29,90 euro al mese, tenendo conto della tariffa standard di Aruba Fibra pari a 24,90 euro il risparmio in un anno sarebbe di 60 euro.

Le caratteristiche di Aruba Fibra

La tariffa da 17,69 euro al mese per 6 mesi si riferisce all'offerta base di Aruba Fibra, che include una fibra ottica fino a 1 Gbps, un prefisso IPv6 statico, un'assistenza via chat attiva 24 ore su 24 e la funzionalità Stop&Go. L'offerta si può poi personalizzare attraverso la selezione di servizi aggiuntivi, come la velocità in download fino a 2,5 Gbps (3 euro in più al mese) oppure fino a 10 Gbps (24 euro in più al mese). Le due velocità appena citate sono raggiungibili sommando la velocità delle porte Ethernet e Wi-Fi.

Come accennato qui sopra, tra i servizi inclusi nell'offerta base figura anche l'opzione Stop&Go. Si tratta di una funzionalità che permette di mettere in pausa la connessione per 30 giorni ogni anno. Ciò può tornare molto utile ad esempio se si pianifica una lunga vacanza in estate oppure se si ha un viaggio di lavoro che porta ad un'assenza prolungata da casa. Grazie a questa opzione, quindi, se non si usa la fibra per un mese non la si paga: sarà sufficiente metterla in pausa tramite la propria area riservata.

In conclusione ricordiamo che Aruba si appoggia alla rete in fibra ottica di Open Fiber, azienda italiana nata per realizzare una rete di comunicazione in fibra ottica FTTH sull'intero territorio nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.