Fibra ottica a casa a meno di 20 euro al mese con Aruba

Le offerte disponibili per sfruttare la fibra ottica a casa sono numerose ma scendere sotto i 20 euro al mese di spesa non è semplice: grazie alle offerte fibra di Aruba, però, è possibile ridurre il costo della connessione Internet per la casa, senza compromessi sulla qualità.

Fibra Aruba Promo è l'offerta che consente l'accesso ad una connessione illimitata tramite fibra FTTH fino a 1 Gigabit in download. L'offerta in questione presenta un costo di 17,69 euro al mese per 6 mesi (poi 26,47 euro al mese, senza alcun vincolo).

C'è poi la versione All-In dell'offerta che aggiungere il modem router Wi-Fi e le chiamate illimitate dal telefono di casa. Il costo di quest'offerta è di 19,89 euro al mese per 6 mesi (poi 29,90 euro al mese, sempre senza vincoli).

Per accedere alle offerte è possibile consultare il sito di Aruba tramite il link qui di sotto.

Fibra Aruba: Internet illimitato tramite rete FTTH da 17,69 euro al mese

A disposizione dei nuovi utenti, Aruba propone:

Fibra Aruba Promo a 17,69 euro al mese per 6 mesi (poi 26,47 euro al mese)

(poi 26,47 euro al mese) Fibra Aruba All-in Promo a 19,89 euro al mese per 6 mesi (poi 29,90 euro al mese) con chiamate illimitate e router Wi-Fi a noleggio inclusi

Le due offerte permettono di sfruttare una connessione illimitata tramite rete FTTH fino a 1 Gigabit in download con possibilità di passare alla fibra a 2 Gbps come opzione aggiuntiva. Si può richiedere anche l'indirizzo IPv4 statico (+4 euro al mese) e l'upload fino a 1 Gbps (+2 euro al mese).

Le offerte fibra di Aruba non hanno vincoli. Al termine del periodo promozionale, se non si vuole pagare il prezzo standard dell'abbonamento, sarà sempre possibile cambiare operatore senza penali.

Per le aziende la fibra è gratis fino a 36 mesi con il Bonus MISE

La fibra Aruba è disponibile anche per le aziende con possibilità di accesso al Bonus MISE che garantisce un contributo fino a 2.000 euro per azzerare il costo dell'abbonamento alla banda ultra-larga.

In questo caso, le opzioni sono due:

Fibra Aruba PRO XL (con voucher C e contributo di 2.000 euro per 36 mesi): canone di 0 euro al mese per 36 mesi

(con voucher C e contributo di 2.000 euro per 36 mesi): canone di Fibra Aruba Pro (con voucher B e contributo di 500 euro per 18 mesi): canone di 0 euro al mese per 18 mesi

In questo caso, il router Wi-Fi e le chiamate illimitate sono sempre inclusi. Tutti i dettagli sulle offerte sono disponibili sul sito Aruba.

