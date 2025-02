Fibra illimitata da 5 Gigabit a 21,99 €/mese per sempre: ecco la promo Iliad

Con Iliad è possibile attivare un abbonamento per la connessione Internet a casa tramite fibra ottica, con velocità massima di 5 Gigabit. L'offerta prevede un costo di 25,99 euro al mese, con un prezzo fisso per sempre.

Per i clienti Iliad mobile (con offerta da 9,99 euro oppure 11,99 euro al mese) è possibile, però, ottenere uno sconto annuale di 48 euro che si traduce in un canone mensile di 21,99 euro al mese, sempre con prezzo fisso per sempre (mantenendo attiva l'offerta mobile Iliad che deve avere un pagamento automatico).

La promozione è valida anche per chi non ha una SIM Iliad: basta attivare oggi la fibra ottica, sfruttando il link qui di sotto, e poi attivare una nuova offerta mobile Iliad. Lo sconto sul canone della fibra ottica potrà essere richiesto successivamente.

Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale Iliad.

Cosa prevede l'offerta fibra di Iliad

La promo di Iliad mette a disposizione un abbonamento con:

linea telefonica fissa con chiamate illimitate in Italia e verso numerose destinazioni internazionali

e verso numerose destinazioni internazionali connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 5 Gigabit (è necessario trovarsi in un'area in cui è presente la copertura della FTTH in quanto Iliad non propone soluzioni alternative)

(è necessario trovarsi in un'area in cui è presente la copertura della FTTH in quanto Iliad non propone soluzioni alternative) modem Wi-Fi incluso nel prezzo

L'abbonamento prevede un costo di:

25,99 euro al mese

21,99 euro al mese per i già clienti Iliad mobile con offerta da 9,99 euro oppure 11,99 euro al mese

Il contributo iniziale è di 39,99 euro una tantum.Si tratta della promozione giusta per poter accedere a una connessione ad alta velocità per la propria casa ma con un prezzo ridotto, senza vincoli e costi nascosti. L'offerta è disponibile di seguito. Per attivarla è sufficiente completare una veloce procedura di verifica della copertura della fibra all'indirizzo dove sarà poi attiva la connessione a Internet.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.