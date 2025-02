Fibra Iliad: risparmia 48€ l'anno con le due nuove offerte 5G

La fibra Iliad è in sconto di 48 euro l'anno per gli utenti mobile titolari di un'offerta da 9,99 euro o 11,99 euro al mese con pagamento automatico. Nello specifico, il prezzo della fibra passa da 25,99 euro a 21,99 euro al mese, a patto che al momento della sottoscrizione dell'offerta si sia già clienti mobile Iliad con una di queste due offerte: TOP 250 e TOP 300.

Sia TOP 250 che TOP 300 sono due novità presentate proprio in questi ultimi giorni dall'operatore telefonico francese. Entrambe offrono il 5G Iliad, nonché la tecnologia VoLTE e l'hotspot, più minui e SMS illimitati: il loro numero di Giga (250 la prima, 300 la seconda) in rapporto al prezzo, le rende in automatico le due migliori offerte 5G mai proposte da Iliad.

Come risparmiare 48 euro sulla fibra Iliad

Spieghiamo quindi nel dettaglio come risparmiare 48 euro sull'offerta della fibra di Iliad. Per prima cosa occorre collegarsi alla pagina dedicata alla promozione sulla fibra. Dopodiché bisogna scorrere in fondo alla pagina fino a trovare il riquadro Per te che non sei ancora utente mobile Iliad e premere su Clicca qui: verrà mostrato un riepilogo delle offerte mobile TOP 250 e TOP 300, con i relativi link per attivarle direttamente online.

Non resta ora che procedere con l'offerta della fibra. Dapprima fai clic su Verifica copertura, quindi nella pagina che si apre compila i campi posizionati sotto l'intestazione Dove vuoi attivare l'offerta Iliad, inserendo provincia, comune, CAP, nome della via e numero civico in cui si risiede, per poi fare clic di nuovo su Verifica copertura per proseguire.

Nella nuova schermata che si apre Iliad ti comunicherà se il tuo indirizzo è raggiunto o meno dalla fibra: in caso positivo, troverai un riepilogo con la velocità in download e upload stimata. Premi dunque sul pulsante Continua per andare avanti. Segue infine la compilazione dei moduli relativi alle sezioni Dati personali, Servizi opzionali, Migrazione, Riepilogo, Documento d'identità e Pagamento.

Dopo aver completato la sottoscrizione, si potrà infine procedere con la richiesta dello sconto tramite la propria area personale di Iliad, con il sistema che riconoscerà sia la fibra che l'offerta mobile.

